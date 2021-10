Su alcuni dei gruppi di No Green pass che monitoro nelle ultime ore sono comparsi commenti di questo genere:

Adesso spiegatemi come hanno fatto gli italiani ad aver scaricato più di cento milioni di green pass in Italia? Allora la matematica è un’opinione!!!

Lo ammetto, questo non ce l’ha segnalato nessuno, ma non potendone più di leggere studi e analisi e dati di argomento medico ho deciso di spiegare in poche righe questo mistero dei 100milioni di Green pass scaricati.

Caro amico, vedi, in Italia ci sono sì solo circa 54 milioni di soggetti a cui serve il Green pass, ma alcuni di questi (un po’ meno di 4 milioni), siccome non si sono vaccinati, devono fare il tampone e richiedere il Green pass una volta ogni 48 ore circa se vogliono condurre una vita come gli altri. Sennò devono rinunciare ad andare al lavoro, allo stadio, a teatro, al cinema, al ristorante ecc ecc.

In Italia il Green pass (eccetto che per il lavoro) è obbligatorio da metà agosto. L’avessero fatto solo i lavoratori non vaccinati (circa 4 milioni) ogni due giorni fin da allora, farebbero circa 120milioni di Green pass scaricati in due mesi, a cui andrebbero aggiunti gli altri italiani che invece hanno diritto al Green pass perché vaccinati o perché hanno avuto la COVID-19 meno di sei mesi fa.

Con la fine del 2021 non mi sorprenderei se ci avvicinassimo ai 200 milioni di green pass scaricati, a meno che quei 4 milioni di non vaccinati si riducano di moltissime unità (vaccinandosi, ovviamente).

Ma no, la matematica non è un’opinione, si tratta solo di imparare a far di conto e magari analizzare i dati in tuo possesso.

maicolengel at butac punto it

