Chat Control, allarmismi e petizioni

Una petizione contro il "chat control" che sembra avere ottime intenzioni ma diffonde informazioni non corrette

Ci è stata segnalata una petizione di Pro Vita & Famiglia, una petizione rivolta al ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti. Il testo della petizione afferma che Chat Control, pacchetto di norme proposto dall’Unione Europea per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori online, comporta “la scansione automatica e permanente dei messaggi, delle foto e dei file di tutti i cittadini direttamente nei loro cellulari, senza il bisogno di un sospetto di reato”. E indica il 29 settembre come data ultima per il “negoziato decisivo al Consiglio dell’Unione Europea”.

Abbiamo pensato che, vista la segnalazione, fosse utile fare un po’ di chiarezza, perlomeno su quanto è noto a oggi mentre sto scrivendo (23 settembre 2026). Attualmente esistono due versioni di “chat control”, una che potremmo definire 1.0, già in essere, e una che possiamo chiamare 2.0, non ancora così definita.

Chat control 1.0

Si tratta del regolamento di carattere temporaneo che consente alle piattaforme di scansionare le chat in cerca di materiale pedopornografico; lo consente, ma non le obbliga. Il regolamento era in scadenza il 3 aprile 2026, ora è attivo fino al 2028, con una modifica che era stata introdotta con votazione del Parlamento europeo: le chat end to end – WhatsApp e Signal, ad esempio – sono escluse.

Chat control 2.0

Questo dovrebbe essere il regolamento definitivo. Sarebbe dovuto essere pronto prima della scadenza del precedente, ma non è stato possibile, e il 29 settembre è previsto un nuovo incontro a Bruxelles tra Parlamento, Consiglio e Commissione per discuterne: il sesto. Incontri che si fanno perché non ci si mette d’accordo su cosa debba essere incluso nel regolamento definitivo e cosa no. Partendo da uno schema pubblicato da The CyberSec Guru abbiamo provato a riassumere le posizioni:

