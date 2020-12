Come ti polarizzo il follower

Mi avete segnalato un post su una bacheca Twitter, questo:

Per chi facesse fatica a leggerlo è uno screenshot di un programma della CNN, Fareed’s Take, screenshot che mostra la mappa degli States e sembra dare per vincente Trump con 26 Stati in suo favore, contro 23 per Biden. Il post, pubblicato il 28 novembre 2020 a firma Cristiano Romani, riporta:

E intanto la @CNN (la CNN!!!!), comincia a dare queste proiezioni qui. Ovvero, @realDonaldTrump vincente….

Vediamo….. 😎😎

Peccato che lo screenshot condiviso da Romani risalga al 27 settembre, da una puntata di Fareed’s take che prendeva in considerazione possibili scenari favorevoli a Trump e a una sua possibile vittoria. Nulla di attuale. Ma Romani, sostenitore della destra di Arezzo e organizzatore di svariati eventi in città, oltre che infermiere del 118, non ha creato la notizia da solo: l’ha recuperata dal profilo di qualcun altro o da una delle tante fonti disinformative gestite da soggetti che stanno più di Qua che di la, una delle tanti fonti farlocche del web.

Questo dovrebbe dircela lunga sull’attenzione che certa gente mette in ciò che riporta ai propri follower. Purtroppo i follower a loro volta ascoltano senza mai mettere in dubbio, e condividono senza mai verificare. E ci ritroviamo di conseguenza con soggetti che per anni condividono acriticamente una fonte, ma appena la stessa comincia a dire le cose che a loro non piacciono più ops, la fonte non è più affidabile, se ne cerca un’altra che dica quello che vogliamo sentirci dire.

È deprimente… perché sono in tanti a comportarsi sistematicamente così.

Non credo di poter aggiungere altro.

