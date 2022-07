Coca-Cola Fans, ennesima pagina fuffa

Facebook campa di pubblicità, lo sappiamo bene, lo sappiamo da anni. Se Facebook, invece che un social network online, fosse un servizio di cartellonistica per strada, sarebbe sempre pieno di pubblicità di fuffa a rischio multa, invece è online e difficilmente viene sanzionato come dovrebbe.

Di cosa sto parlando? Ma è chiaro, dei soliti post truffa che vengono regolarmente sponsorizzati su Facebook e contro cui viene fatto poco o niente dal team di Mark Zuckerberg.

Un esempio su tutti sono gli svariati gruppi col nome Coca-Cola Fans, da quello con più follower (al momento circa 37mila) a quello con meno (581 followers). Quasi tutti pubblicano immagini della Coca Cola, foto di repertorio, post dei follower, ma con una costante: ogni tot ore hanno almeno un post fuffa, di quelli fatti apposta per coinvolgere la gente, portarla a scrivere, commentare, condividere, cliccare.

Come potete vedere nella galleria di post pubblicati da queste pagine non è importante che siano tutti Coca Cola, va bene anche altro marchio, l’importante è attirare il lettore nella trappola del click o dell’interazione. Tutte cose che ormai abbiamo ripetuto così tante volte che vi saranno venute a noia, ma dal numero di pagine che tutt’ora insistono in queste modalità truffaldine è evidente che funzionano, e che qualcuno ci casca con regolarità.

Lo sapete che ritengo che ci casca sia vittima dell’ignoranza e vada aiutato, ma Mark no, lui non è ignorante, sa benissimo che il social network che ha creato viene sfruttato per queste truffe e ha le risorse per bloccarle, ma non lo fa. E allora Mark sì che andrebbe punito. Se questi falsi concorsi fossero pubblicati su giornali italiani verrebbero regolarmente sanzionati. Che non sia il caso che la legge italiana si applichi seriamente anche sui social? E per ogni campagna pubblicitaria truffa fosse Meta a pagarne i danni?

Lo so, vivo in un mondo utopico tutto mio, non siate cattivi…

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.