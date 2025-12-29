TRUFFA – Si prega contattare con urgenza GUP (o CUP?)

Un SMS ci avvisa che dobbiamo contattare con urgenza il Centro Unico di Prenotazione, ma la chiamata ci svuoterà il credito telefonico in pochi minuti

Un’amica ci ha inviato uno screenshot di un SMS che ha ricevuto il 27 dicembre 2025. Il testo dell’SMS che le è arrivato:

Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici GUP Gestione Unica Prenotazione al numero 8938939093 per comunicazioni che la riguardano

Si tratta però di SMS fraudolenti che spacciandosi – malamente – per comunicazioni ufficiali del Centro Unico di Prenotazione sanitario (chiamato però erroneamente GUP, ne parliamo tra un po’) sfruttano un contesto particolarmente delicato come quello della salute, per abbassare la soglia di attenzione delle vittime.

Il meccanismo è semplice e collaudato. Il messaggio invita a contattare con urgenza presunti uffici per generiche comunicazioni personali o informazioni importanti. Il testo è volutamente vago ma carico di urgenza, una tipica tecnica di ingegneria sociale pensata proprio per spingere le persone ad agire senza riflettere.

All’interno dell’SMS viene indicato un numero da richiamare che inizia con prefissi come 893 o 899. Chi chiama non entra in contatto con alcun operatore, sanitario o di altro genere, ma viene trattenuto in linea da voci registrate o false attese, spesso accompagnate da messaggi che invitano a non riagganciare per non perdere la priorità. In pochi minuti il costo della chiamata cresce rapidamente fino ad azzerare il credito telefonico. Non si tratta quindi, come in precedenti occasioni, di un furto di dati personali, ma di un raggiro economico diretto basato sulla tariffazione speciale della chiamata.

Le Regioni e le ASL coinvolte hanno chiarito che questi SMS non provengono dai loro sistemi e che i loro Centri di Prenotazione non utilizzano numerazioni a pagamento né chiedono di richiamare numeri speciali. Come abbiamo visto, inoltre, nei messaggi compaiono a volte errori grossolani: il CUP viene indicato come Centro Unico Primario anziché Centro Unico di Prenotazione o ancora, come nel caso in questione, come GUP, Gestione Unica Prenotazione.

La truffa risulta particolarmente insidiosa perché spesso colpisce persone che stanno realmente aspettando referti, visite o comunicazioni sanitarie, rendendo il messaggio più credibile. Per difendersi è sufficiente seguire alcune regole di base: ignorare e non richiamare mai numeri con prefissi 893 o 899, bloccare il mittente e, in caso di dubbi, contattare il CUP esclusivamente tramite i canali ufficiali reperibili sui siti istituzionali delle ASL o degli ospedali.

Anche la sola ricerca del numero online aiuterebbe, visto che sono mesi che questa truffa va avanti e ne hanno già parlato altri, come i ragazzi di GeoPop, ma anche il servizio di ricerca informazioni sui numeri Tellows, che segnala subito che il numero da richiamare è truffaldino.

Sperando di aver contribuito ad aiutare le potenziali vittime, non crediamo di poter aggiungere altro.

