Il Sole 24 Ore e Chrono24 regalano Rolex?

No, si tratta dell'ennesimo tentativo di truffa, stavolta sfruttando marchi di orologi di lusso

Un lettore ci ha inviato una segnalazione interessante. Ci racconta che sul suo smartphone da qualche giorno, se si cerca Sole 24 Ore, il motore di ricerca mette come primo o secondo risultato un sito che non ha nulla a che fare con la nota testata di finanza. Ci ha anche inviato uno screenshot:

L’indirizzo che vedete nello screenshot è www. il-sole24ore.com: sembra di esser ritornati a dieci anni fa, quando circolavano domini tipo www.ilgiomale.it w www.larepubica.it, tutti che rimandavano a false testate che imitavano l’url di quella originale. Anche all’epoca Google le indicizzava bene, e finivano spesso in prima pagina, come nel caso di oggi.

Cliccando sull’indirizzo errato si viene rimandati a una pagina che una volta aperta si presenta così:

Un sito falso, che ci invita a cliccare su un concorso anch’esso falso… cosa mai potrebbe andare storto. Oltretutto la stessa grafica è tutta fatta con l’IA, probabilmente come il codice dietro al falso sito. Se clicchiamo veniamo rimandati qui:

E poi qui (se scegliamo di “giocare ora”):

La demo dovrebbe rincuorarci che il sistema di “gioco” è trasparente e sicuro. Al momento il video del “meccanismo” è su YouTube, e credo potrebbe essere anche sfruttato per una formale denuncia, visto che viene citato Chrono24 come mittente dell’orologio “regalato”. La cosa bella è che nella “demo” non spiegano assolutamente niente, e non danno alcun segnale di trasparenza e chiarezza. Nulla.

Ma tanto l’unica cosa che interessa agli autori della truffa è convincerci che con una spesa minima potremmo vincere uno di questi orologi:

Fanno gola sulla voglia del visitatore di possedere un oggetto del desiderio, contando sul fatto che sia il sogno di tanti potenziali lettori del Sole 24 Ore.

Sfruttano anche qui sia il marchio Chrono24 che quello dei sistemi di acquisto consentiti per dare l’idea di essere un sito autorevole, ma curiosamente dal dominio iniziale ora siamo passati a un altro: buy.stripe.com, che serve a trasferire il pagamento. Stripe sa chi sta usando il loro servizio per quella truffa, Stripe andrebbe contattato da Sole 24 Ore e Chrono24 per denunciare questi soggetti.

Purtroppo ho paura nessuno farà nulla. Ma almeno noi abbiamo provato ad avvisvarvi.

redazione at butac punto it

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Immagine di testa di Paul Cuoco su Unsplash