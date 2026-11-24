La coraggiosa giornalista ucraina…

La "coraggiosa giornalista" che in realtà ha una precisa agenda su cosa raccontare ai propri follower basandosi su ciò che è più gradito al Paese che le dà asilo (che, casualmente, è proprio quello che la chiama "coraggiosa giornalista")

C’è un meme che circola nei circuiti filorussi, lo vedete qui sopra, ma ve ne riporto il testo nella sua interezza:

LA CORAGGIOSA GIORNALISTA UCRAINA DIANA PANCHENKO:

“IL MIO PAESE NON STA COMBATTENDO PER LA DEMOCRAZIA. OGGI È UNA VERA E PROPRIA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CHE RUBA DENARO AL MONDO INTERO E TIENE IN OSTAGGIO IL NOSTRO POPOLO”.

INCHIESTA SU CORRUZIONE, NARCOTRAFFICO, E COMPRAVENDITA DI INCARICHI PUBBLICI (Watermark: Themis&Metis)

Il meme riporta anche la faccia di questa “coraggiosa giornalista”, il problema è la narrazione che viene fatta.

Chi è Diana Panchenko?

È vero, è una giornalista, che negli anni ha lavorato per Gazeta.ua, Kyiv TV e NewsOne. Poi nel 2020 ha cominciato sempre più spesso a esprimere posizioni filorusse sulla TV ucraina; guarda caso NewsOne era un canale di proprietà di Medvedchuk, l’oligarca ucraino vicino a Putin. In Ucraina oggi è accusata di alto tradimento ed è ricercata.

Pachenko dopo l’invasione ha lasciato il Paese, è andata nella Donetsk occupata dai russi a girare servizi e oggi dice di vivere a Dubai. Gli inquirenti che l’hanno accusata di tradimento dicono che abbia girato un documentario su Mariupol dove racconta la presa della città vedendola da occhi russi, non ucraini.

Qui potete, in russo tradotto con le IA, vedere Panchenko, un anno fa, riportare le parole di Lukashenko, che ho trascritto (con l’aiuto di NoteGPT) e tradotto (con l’aiuto di Google Translator):

Ciao, amici. Un chiaro indizio da Lukashenko. “Temo molto che l’opposizione americana al conflitto in Ucraina sia anch’essa una messinscena”. Non smetterò di ripetere, gli Stati Uniti sono diventati così ricchi non perché avessero democrazia, ma perché hanno ottenuto il 75% dell’oro mondiale da due guerre mondiali. Negli USA, l’Ucraina deve combattere. Negli USA, la Russia deve combattere. Negli USA, l’UE deve combattere. Gli USA hanno bisogno che la Cina combatta. Allora tutto il cervello e il denaro fluiranno verso di loro. Trilioni di dollari. Solo allora potranno salvarsi da soli. Questo non è né buono né male. Questa è semplice matematica. Se tutte le guerre vengono fermate ora, tutto fermato, tutto resta com’è, gli USA affronteranno una grave crisi economica e forse una guerra civile. E queste tendenze sono evidenti a tutti quelli che seguono la situazione. Quindi eliminate le illusioni del tipo Trump vuole la pace. Ha minore bisogno di pace.

Vi pare che siano le parole di una coraggiosa giornalista ucraina? Ci vogliono pochi secondi per smontare quanto da lei sostenuto.

Gli USA non sono diventati la prima economia mondiale dopo le due guerre mondiali, la loro economia era già la prima al mondo prima della Prima guerra mondiale, sostenere diversamente significa disinformare. E il dato sul 75% dell’oro mondiale è anch’esso impreciso: a fine 1949 gli USA avevano circa 21.830 tonnellate, più o meno il 70% dell’oro monetario del mondo occidentale. Ma non si trattava di oro “ottenuto” grazie alle due guerre mondiali, poiché in buona parte quell’oro arrivò per due motivi: Franklin D. Roosevelt nel 1934 portò il prezzo dell’oro da 20 a 35 dollari l’oncia, rendendo conveniente venderlo agli USA; e con l’avanzata nazista i Paesi europei mandarono oltreoceano tutto l’oro che potevano, per metterlo al sicuro o per pagare le forniture. Così le riserve USA per quindici anni non fecero altro che crescere. Ma tra il 1949 e il 1970 quell’oro si è dimezzato, e oggi si calcola che le riserve americane siano il 22% delle riserve auree mondiali.

Ma la cosa più interessante è che Panchenko disinforma anche citando Lukashenko, perché la citazione originale riportava:

Temo molto che la posizione degli americani nei confronti della Russia sul conflitto ucraino sia uno spettacolo recitato. Gli ultimi dati lo indicano sempre di più. Non vorrei che fosse così. Vorrei che finissimo questa guerra come si deve. E qui non ci possono essere giochi. Perché, come dice lo stesso Trump, muore tanta gente. Ma queste sono chiacchiere.

Tutto il resto – sull’oro, le due guerre mondiali, la Cina, l’UE – sono appunto parole di Panchenko, che evidentemente ha una precisa agenda su cosa raccontare ai propri follower basandosi su ciò che è più gradito al Paese che le dà asilo. Altro che coraggiosa giornalista.

E la frase del meme? Nel video non c’è. Non siamo riusciti a trovare da dove venga: se qualcuno ha la fonte, ce la mandi.

maicolengel at butac punto it

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