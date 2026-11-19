Le proteste contro Ursula von der Leyen in Bulgaria

Post social che raccontano una realtà molto lontana dai fatti, anche grazie a immagini generate con IA

Ci è stato segnalato un testo, che circola unito a una dei miliardi di immagini generati con le IA, sulla visita in Bulgaria di Ursula Von Der Leyen. Ve lo riportiamo per intero:

BULGARIA, IL MESSAGGIO È ARRIVATO:

URSULA VON DER LEYEN ACCOLTA TRA UOVA, FRUTTA E PROTESTE. I BULGARI HANNO FATTO SENTIRE LA LORO VOCE! Quando il dissenso popolare rompe il protocollo: a Varna la presidente della Commissione europea non trova tappeti rossi, ma cittadini che gridano il proprio dissenso. Evidentemente Ursula von der Leyen non si aspettava un’accoglienza del genere. Durante la sua visita a Varna, in Bulgaria, la presidente della Commissione europea è stata contestata da un gruppo di manifestanti che hanno preso di mira il corteo ufficiale lanciando uova, frutta e verdura. Tra le grida si sentivano slogan inequivocabili: «Ursula, non sei la benvenuta!» e «La Bulgaria vuole la pace, non la guerra!». Una protesta che hanno voluto manifestare apertamente la propria contrarietà alle politiche europee, al sostegno militare all’Ucraina e a quello che considerano il rischio di trascinare il proprio Paese in un conflitto che non vogliono. E qui c’è un messaggio politico che merita di essere ascoltato. Al di là dei gesti plateali, delle uova e della frutta lanciate contro il corteo, ciò che colpisce è la determinazione di cittadini che non hanno voluto restare in silenzio davanti a una visita istituzionale di così alto livello. Un plauso ai cittadini bulgari che hanno scelto di manifestare, di esprimere il proprio dissenso e di ricordare ai propri rappresentanti che il popolo non è un semplice spettatore delle decisioni prese nei palazzi del potere. La democrazia non può ridursi a votare ogni tanto e poi accettare tutto senza discutere. I cittadini hanno il diritto di contestare, protestare, chiedere spiegazioni e pretendere che le proprie preoccupazioni vengano ascoltate. L’Europa non appartiene a una classe dirigente, appartiene ai suoi popoli. E quando una parte della popolazione dice di volere pace, sicurezza e rispetto della propria sovranità, liquidarla semplicemente come scomoda o indesiderata non è una risposta politica. Naturalmente, la violenza non è la strada da seguire: la protesta pacifica, la partecipazione e il confronto democratico sono le vere armi dei cittadini. Ma una cosa è certa: nessuna carica istituzionale dovrebbe mettere chi la ricopre al riparo dalle critiche. BRAVI I BULGARI PER AVER FATTO SENTIRE LA PROPRIA VOCE! Che piaccia oppure no ai vertici di Bruxelles, il dissenso esiste, cresce e chiede di essere ascoltato. E forse, prima di parlare ancora una volta a nome di tutti gli europei, sarebbe opportuno fermarsi ad ascoltare anche quelli che non applaudono. Perché la democrazia non si misura dagli applausi ricevuti, ma anche dalla capacità di accettare le contestazioni. LA PACE NON È UN REATO. IL DISSENSO NON È UN REATO. E IL POPOLO HA DIRITTO DI FARSI SENTIRE.

Savarese Germano

Non conoscevo il signor Germano, scopro essere un imprenditore italiano fondatore di B2Bulgaria. Ma non è importante chi sia, è importante analizzare quello che ha scritto.

I fatti sono realmente accaduti, e risalgono al 10 novembre 2026, a Varna, durante appunto una visita di Ursula von der Leyen. Però vanno raccontati nella maniera giusta, magari con qualche fonte.

Il “popolo bulgaro” a cui fa riferimento Germano, secondo informat.ro, era:

…supporters of the pro-Russian and Eurosceptic Revival party took place on Tuesday outside the Nikola Vaptsarov Naval Academy in Varna, during European Commission President Ursula von der Leyen’s visit. Protesters threw eggs, fruit and vegetables at cars and called for her to leave Bulgaria, calling her an “agent of war.”

Ovvero un gruppo di supporter di un partito euroscettico e filo-russo che le ha lanciato frutta e uova chiamandola “agente di guerra”. Siamo andati a cercare le fonti locali per capire quanti fossero. Le fonti confermano che si trattasse di esponenti e sostenitori del partito “Vazrazhdane”. Abbiamo trovato un post su X che ce li mostra in tutto lo splendore del “popolo bulgaro”:

Ursula von der Leyen Met with Protests in Varna, Bulgaria Demonstrations are taking place in the city in connection with the arrival of the President of the European Commission for a meeting with the Prime Minister of Bulgaria, Rumen Radev. Even there, she is not welcome. https://t.co/7va4FLopYA — Sprinter Report (@SprinterReport) November 10, 2026

Non sembrano tanti, e anche la polizia di scorta al convoglio non pare particolarmente preoccupata. Nel video non si vedono uova lanciate e negli articoli si parla di qualcuno che le ha lanciate contro un’auto. Ci sta, ma è decisamente meno d’impatto rispetto all’immagine generata da Germano.

Il partito che secondo Germano rappresenterebbe il “popolo bulgaro” che manifesta contro von der Leyen ha avuto ben il 4,25% delle preferenze alle ultime elezioni con 12 seggi su 240. Sono una piccola minoranza, in calo da anni.

Dare a intendere agli amici italiani che questi soggetti rappresentino “il popolo bulgaro” è pura malinformazione. Le proteste erano reali, l’entità delle stesse è da ridimensionare di molte grandezze.

maicolengel at butac punto it

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