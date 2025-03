Crozza e le semplificazioni populiste

C’è un breve video che ho visto stamattina e chi ma ha fatto riflettere. Il video è tratto dallo show di Maurizio Crozza, comico che spesso mi ha fatto ridere, anche se non sempre il mio concetto di satira coincide col suo – ma qui ovviamente il problema è solo mio.

La breve gag è questa:

Si tratta di una scena di qualche anno fa, ma tutt’oggi viene fatta circolare in rete. Perché la si fa girare? Perché non è satira, ma puro populismo, che piace a chi non ha l’abitudine di ragionare sulle cose che si trova di fronte.

Analizziamo cosa dice Crozza nel siparietto:

…è meraviglioso, noi paghiamo delle commissioni per ogni bonifico online. Cioè, una volta ce lo faceva un impiegato allo sportello, adesso il bonifico ce lo facciamo da soli, con i nostri computer, con i nostri soldi, tutto il lavoro lo facciamo noi, però la commissione se la prende la banca. È come farsi fare un hamburger in casa tua col tuo panino e con le tue salse con la tua sottiletta e poi andare da McDonald’s e dargli 2 euro. Ma porca puttana…

Il paragone che fa Crozza è assolutamente sbagliato. Noi quei soldi li teniamo su un conto corrente online, a cui servono delle misure di sicurezza che hanno un costo, occupano dello spazio (sia digitale che fisico) che a sua volta comporta dei costi, e infine necessitano di esperti informatici che controllano che tutto funzioni bene e che, senza muovere il culo da casa, io possa pagare un tizio in qualsiasi parte del pianeta. Senza rischiare nulla. Senza che i miei soldi svaniscano nell’etere, senza che qualche truffatore se ne impossessi.

La commissione copre quelle spese. Non è la stessa cosa che farsi un panino a casa e poi pagare McDonald’s, non capirlo è grave e ancora più grave è raccontare questa sciocchezza a un pubblico di milioni di spettatori, che di per sé già detestano le banche. Come dicevo a me non dispiace Crozza, tante sue battute mi hanno fatto ridere, ma ci sono cose che prima di essere trasformate in battute andrebbero ragionate meglio.

Siamo un Paese con un tasso di analfabetismo funzionale altissimo, il pubblico che guarda ancora la TV rispecchia il Paese; è giusto farlo ridere e riflettere, ma occorre porre attenzione ai messaggi che rimangono nella mente del pubblico dopo la risata. Le banche sono care? Può essere, ma non è sostenendo che le commissioni bancarie siano un furto ingiustificato che si risolverà il problema, non è dando a intendere al pubblico che il bancario incassi senza fare nulla che si migliorerà la situazione.

