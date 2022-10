Fontana e i bambini non europei considerati “animali”

ARTICOLO AGGIORNATO

Noi di BUTAC apprezzammo molto l’invito che l’allora presidente della Camera ci fece per partecipare al progetto #BastaBufale nel ormai lontano 2017, progetto che, come tanti prima e dopo, è fallito nel disinteresse generale nel voler riconoscere un problema grave come l’information disorder.

Problema di cui però oggi dobbiamo parlare, perché a diffondere una bufala è stata proprio l’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Boldrini ha pubblicato il 15 ottobre 2022 un tweet (ora rimosso), questo:

Tweet che mostra un videomontaggio realizzato dall’utente @darktiv, videomontaggio che crea disinformazione. Il tweet di Boldrini, per chi avesse problemi a leggerlo da device, riporta:

Chi considera “schifezze” le coppie gay e definisce “animali” i bambini non europei, come fa a essere la terza carica dello Stato? #Meloni ha voluto l’elezione di un putiniano, estremista, in sfregio alla Costituzione antifascista e ai suoi principi di uguaglianza e inclusione.

E ha allegato questo videomontaggio:

Nessun dubbio sul fatto che Lorenzo Fontana, neo nominato Presidente della Camera, abbia pesanti pregiudizi sulle famiglie LGBT, ma non è vero che nel video stia definendo “animali” i bambini non europei. Come è possibile verificare guardando il video, nella sua versione completa, senza i tagli fatti da Darktiv, si sente chiaramente come Fontana si stesse riferendo ai veri animali, micio micio bau bau.

Per capirci meglio, il video risale al congresso federale della Lega del 2017, Liberi e Forti. In quell’anno Silvio Berlusconi aveva sostenuto di voler fondare il Movimento Animalista, mirando ai 7,5 milioni di italiani con un animale in casa. Fontana si stava rivolgendo idealmente a lui, dicendo che prima di pensare agli animali bisognava pensare ai bambini europei.

Nella notte di sabato (me ne accorgo ora che sono arrivato alla fine dell’analisi) l’amico David Puente di Open aveva già provveduto a un puntuale fact-checking, e al momento (11:30 di domenica mattina) Boldrini non ha cancellato il suo tweet. Pubblicheremo quest’articolo alle 7 di lunedì mattina, sperando in qualche novità su questo fronte.

AGGIORNAMENTO, LAURA BOLDRINI HA AMMESSO L’ERRORE E PUBBLICATO QUESTO TWEET

Un video in rete da me usato, risulta oggi montato in modo da generare confusione su una frase di #Fontana. Ho sempre fatto battaglie contro la disinformazione, mi dispiace per l’inconveniente. Il resto del video conferma il pensiero di Fontana e la mia opinione su di lui. — Laura Boldrini (@lauraboldrini) October 16, 2022

