No, i decessi tra adolescenti in UK non sono aumentati del 53%

Ci avete segnalato un articolo di Visione TV, sito di cui ci siamo già occupati e che ricopia tantissimo il format ByoBlu. L’articolo che ci avete segnalato titola:

In UK, i decessi tra gli adolescenti maschi sono aumentati del 53%. Ecco tutti i dati

L’articolo non è altro che la traduzione parola per parola di un articolo pubblicato in inglese, qualche giorno prima, sul sito The Daily Expose:

Deaths among male Teens increased by 53% following Covid-19 Vaccination in 2021 and the Death spikes correlate perfectly with the uptake of dose 1, 2 & 3

Guarda caso entrambi i siti chiedono a gran voce soldi per tirare avanti. Il format è sempre lo stesso, e curiosamente anche leggendo i commenti del Daily Expose è possibile notare come agli admin interessi zero la serietà sulla loro piattaforma, i commenti al loro articolo di pochi giorni fa sono nel 90% dei casi cosine tipo:

Start making more money weekly… This is a valuable part time work for everyone… The best part ,work from comfort of your house and get paid from $10k-$20k each week … Start today and have your first cash at the end of this week… I am making a real GOOD MONEY ($550 to $750 / hr) online from my laptop. Last month I GOT chek of nearly 85000$, this online n work is simple and straightforward, don’t have to go OFFICE, Its home online job. You become independent after joining this JOB. I really thanks to my FRIEND who refer me this SITE…..

Ma ovviamente non siamo qui per limitarci a mettere alla berlina testate che sembrano essere nate per battere cassa sulla faccia dei loro lettori, anche a noi farebbe piacere che le entrate al sito fossero di più, solo che pur essendo quello che sono non decidiamo di minacciare il lettore che chiuderemo in pochi giorni se non ci vengono versati denari (come invece fa The Daily Expose, e come vediamo fare a molti, da tempo…).

La prima cosa da fare è ovviamente leggere l’articolo e verificare che i numeri che riporta siano corretti. Ho fatto le dovute verifiche sui numeri riportati e posso confermare che sono tutti giusti. Una lancia la devo spezzare in favore sia di Visione Tv che The Daily Expose, entrambi, a differenza di tante delle testate dei media più mainstream, riportano le fonti dei loro dati, con link cliccabile e verificabile da tutti. Quindi, se i numeri sono giusti, e le fonti sono linkate, dove sta il problema?

Siamo di fronte a un classico esempio di cherry picking, dove i numeri che si è scelto di mettere in evidenza permettono frasi come:

…nella settimana 26, nonostante il virus Covid-19 pareva aver scatenato il finimondo in tutto il Regno Unito, ci sono stati solo 2 decessi registrati tra adolescenti maschi di età compresa tra 15 e 19 anni in Inghilterra e Galles. Ma se andiamo avanti di un anno possiamo vedere che ci sono stati 19 decessi registrati tra adolescenti maschi di età compresa tra 15 e 19 anni in Inghilterra e Galles durante la settimana 26. Ciò rappresenta un aumento dell’850%.

Quell’850% di aumento dei decessi è un dato falsato assolutamente inutile. Il dato si fa sull’anno intero, e la differenza tra 2020 e 2021 è del 33%, in crescita. Ma ha senso prendere in considerazione solo quei due anni? No, ovviamente, per capire i numeri bisognerebbe andare più indietro, guardare la mortalità anche di altri anni. C’è un problema però: l’ente britannico che tiene questi dati ha cambiato il modo con cui li raccoglie, per cui non è possibile trovare il dato 15-19 scorporato da altri, le fasce sono diverse, se guardiamo gli anni dal 2019 al 2010 presenti sul sito delle statistiche nazionali britannico invece che questa suddivisione per fasce d’età:

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Troviamo questa:

Under 1 year 01-14 15-44

Quindi diventa impossibile fare lo stesso identico confronto, ho pertanto scelto di rendere uguali anche i numeri per il 2020 e il 2021, e paragonarli con le annate precedenti per farvi capire quanto sia inutile l’articolo di Visione TV.

Questi sono i dati di mortalità nella fascia 1-14 e 14-44 tra il 2010 e il 2021:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 da 1 a 14 1121 1058 1043 1058 1054 1040 da 14 a 44 16123 15331 14393 14795 14881 14977 2016 2017 2018 2019 2020 2021 da 1 a 14 970 532 961 934 550 539 da 14 a 44 15128 9339 15140 14714 15623 16840

Se li guardate con attenzione vi rendete conto da soli che se dovessimo fare una media nella fascia 1-14 ci sarebbe da chiedersi cosa stava succedendo fino al 2019 visto che la media dei decessi in quel decennio è il doppio di quella del biennio 2020/21. Quando invece l’aumento della media nella fascia 14-44 è molto più contenuto, pur con una pandemia in corso. Sia chiaro, avessimo preso gli altri numeri, quelli delle fasce davvero a rischio, la differenza tra il decennio 2010-19 e il biennio 20-21 l’avreste vista in maniera netta. Ma quanto fatto da Daily Expose è semplice cherry picking, ripreso acriticamente da VisioneTv. Entrambi i siti ricadono difatti nella galassia dei siti no vax che cercano ogni sistema possibile per rendere la gente timorosa nei confronti dei vaccini. Evitando attentamente qualsiasi cosa svii dal proprio programma.

Potremmo stare più a lungo su questi numeri, ma come già detto molte volte BUTAC è un lavoro volontario e non siamo qui a dirvi che se non ci fate donazioni smetteremo di scrivere tra pochi giorni. Siamo qui a scrivere perché ci piace farlo, ma se possiamo limitare al minimo gli sforzi per smentire notizie come questa lo facciamo più che volentieri.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

