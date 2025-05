I vaccini, Silvio Garattini e i morti che camminano

Oggi ci mettiamo veramente pochi secondi a trattare questa sciocchezza, un deep fake con protagonista Silvio Garattini (scritto impropriamente Garattin), oncologo, farmacologo e fondatore dell’Istituto “Mario Negri”, voce autorevole della comunità scientifica italiana e internazionale. Il video è questo:

Smentito come potete vedere qui sopra dalla giornalista Silvia Sacchi, anche lei vittima del deep fake in questione, su Instagram grazie alla segnalazione del suo collega Filippo Mariotti.

Il video viene condiviso su bacheche varie in rete grazie a profili assolutamente falsi, come questo qui sotto, nato apposta per condividere questo genere di contenuti fabbricati e poi svanire:

Non cascateci, non condividete, non interagite, se proprio dovete limitatevi a segnalare alla piattaforma il contenuto come falso o fuorviante.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

