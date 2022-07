No, questo non è il volto di Diana

Oggi trattiamo un post Facebook che dovrebbe servire da monito per chi condivide informazioni senza averle prima verificate. Oggi parliamo di questo post:

Un perché non c’è , e non ci sarà mai.

Diana era una bimba non voluta, addirittura la donna che l’ha messa al mondo, sostiene di non essersi accorta di essere incinta.

Jennifer Pagano

Quella alla fine è la firma di chi per prima ha messo in circolazione il post, probabilmente col profilo chiuso, o forse dopo averlo messo in circolazione si è accorta di aver pubblicato il volto di una bambina che non ha nulla a che fare con la povera Diana e l’ha rimosso. Non è importante, quello che importa è che state facendo circolare in rete una foto che non ha nulla a che fare con la tragedia avvenuta a Milano.

La bimba nella foto è la protagonista di un canale YouTube da 1100 iscritti, canale da cui qualcuno in vena di viralità ha recuperato uno screenshot da allegare al testo che avete appena letto. Per rendersi conto che non è la povera Diana basta vedere a quando risalgono i video: sei anni fa. La bimba ritratta ora va a scuola.

I motivi di chi realizza questo tipo di post sono vari, dalla fame di like e viralità (che potremmo riassumere con voglia di popolarità) a chi invece si sente realizzato quando una bugia da lui creata viene condivisa da tanti.

Onestamente non m’interessa chi sia Jennifer Pagano e se ora si sente realizzata, quello che m’importa è che ho visto tanti profili di persone deboli, facilmente influenzabili, condividere quel post, in certi casi aggiungendo anche loro commenti strazianti (magari genitori che hanno perso figli a loro volta). Queste persone andrebbero aiutate, sia da chi gli sta vicino sia dai servizi sociali, stare sui social network esposti a questo genere di materiale non può fargli bene. Quando ci renderemo conto dei danni che un certo tipo di comunicazione sta facendo sulla psiche di alcuni sarà sempre troppo tardi, e la colpa è anche delle Jennifer Pagano del momento.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.