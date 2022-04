Francesca Donato e il Washington Times

Sono alcuni anni che sono abbonato al Washington Post e al New York Times, leggo regolarmente il Post italiano e il Guardian britannico, seguono Reuters, BBC news e CNN. Mai mi verrebbe da condividere articoli che arrivano da testate scarsamente affidabili, il rischio di pestare una merda e, soprattutto, diffondere informazioni dannose è troppo alto.

Ci avete segnalato un tweet di Francesca Donato, europarlamentare italiana, quindi persona che al momento vive grazie a uno stipendio pagato dalle tasse dei cittadini europei. Questo è il tweet che ci avete segnalato:

Riporto il testo per chi faticasse a leggerlo dallo screenshot:

Ci sono dati che meriterebbero quantomeno una riflessione, oltre ad una spiegazione. Non vediamo né l’una né l’altra.

Il link rimanda a un articolo del Washington Times, dal titolo:

Excess deaths raise questions about COVID-19 vaccines Correlation or coincidence?

Il Washington Times è un tabloid americano fondato da Sun Myung Moon e il suo Unification Movement, ovvero è un giornale di proprietà di una setta religiosa, gente che non riconosce l’evoluzione e predica il creazionismo. Il Washington Times non è una testata affidabile, giusto per capirci:

Negano il riscaldamento globale

Negano i danni da fumo passivo

Negano l’esistenza del buco nell’ozono

Sono accusati di razzismo

Hanno diffuso disinformazione durante la pandemia

Hanno diffuso fake news durante la campagna presidenziale di Obama

Sono stati accusati di islamofobia

Direi un’ottima fonte da condividere, vero? Ma veniamo all’articolo, che nel titolo ricorda tanto quelli pubblicati in Italia dalle tante testate novax e negazioniste della pandemia. L’articolo del WT è un editoriale, in cui si sostiene che tra i vaccinati nel gruppo d’età tra i 25 e i 44 anni ci sia stato un incremento di mortalità, e si pone il dubbio che sia causato dal vaccino. La fonte dei dati sarebbe la CDC, che avrebbe appunto pubblicato un grafico che dimostra quest’aumento nella mortalità.

Washington, we have a problem

Ed è un problema bello grosso, perché mentre la tabella della CDC è reale, quella stessa tabella riporta l’aumento della mortalità dovuto al COVID-19, non ai vaccini. E la stessa CDC nel pubblicare quella tabella spiega che:

The estimates presented may be an early indication of excess mortality related to COVID-19, but should be interpreted with caution, until confirmed by other data sources such as state or local health departments.

Quindi il dato sfruttato dal WT per raccontare un incremento della mortalità e collegarlo al vaccino è un dato impreciso, incompleto e che comunque parlava di aumento di mortalità causato dalla malattia e non dal vaccino. Un po’ come dire che buona questa pera mentre si sta sbucciando una banana, sempre frutta è…

Un’analisi meno caciarona dei fatti l’ha fatta Reuters.

Non crediamo di dover aggiungere altro, se non che speriamo sempre che le tasse dei cittadini europei al prossimo giro elettorale vengano spese per stipendi più meritati di questo.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.