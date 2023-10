Il dottor Gupta e i consigli anticancro

Ci avete segnalato un lungo post su una pagina social rumena, post che però in originale era scritto in bulgaro.

La pagina si chiama Tare Frate e il post, nella traduzione italiana diventata virale, recita così:

Il dottor Gupta dice che nessuno dovrebbe morire di cancro se non per negligenza;



(1) il primo passo è smettere di assumere zuccheri, senza zucchero nel corpo, le cellule tumorali moriranno di morte naturale.(2) Il secondo passo è mischiare un limone intero con una tazza di acqua calda e berlo per circa 1-3 mesi prima che il cibo e il cancro scompaiano, la ricerca del Maryland College of Medicine dice 1000 volte meglio della chemioterapia.(3) il terzo passo è bere 3 cucchiaini di olio di cocco biologico, mattina e sera e il cancro scomparirà, si può scegliere una delle due terapie dopo aver evitato lo zucchero. l’ignoranza non è una scusa; condivido questa informazione da oltre 5 anni. fallo sapere a tutti quelli intorno a te. Dio ti benedica.” Dr. Guruprasad Reddy b v, bzr Università di Medicina Statale Mosca, Russia 🏖 ad🏝ho incoraggiato ogni persona che riceve questo bollettino ad inoltrare ad altre dieci persone, sicuramente almeno una vita sarà salvata.. Ho fatto la mia parte, spero che possiate aiutarmi a finirla grazie! ✍bere acqua calda al limone può prevenire il cancro. non aggiungere zucchero. L’acqua calda al limone è meglio dell’acqua fredda.sia le patate dolci gialle che viola hanno buone proprietà di prevenzione del cancro. ✍01 ✍ Spesso mangiare a tarda notte può aumentare le possibilità di cancro allo stomaco02. ✍ non mangiare mai più di 4 uova a settimana03. ✍ mangiare culo di pollo può causare il cancro allo stomaco04. ✍ non mangiare mai frutta dopo aver mangiato. la frutta va mangiata prima di mangiare.05. ✍ non bere tè durante le mestruazioni.06 ✍ prendere meno latte di soia senza aggiungere zucchero o uova al latte di soia07. ✍ il pomodoro non si mangia a stomaco vuoto08. ✍ bevi un bicchiere di acqua semplice ogni mattina prima di mangiare per prevenire calcoli alla cistifellea09. ✍🏾 niente cibo 3 ore prima di andare a letto10. ✍ bere meno alcol o evitare, senza proprietà nutritive, ma può causare diabete e ipertensione11. ✍ non mangiare toast quando fa caldo dal forno o dal tostapane12. ✍🏾non caricare il telefono o qualsiasi dispositivo accanto a te quando dormi13. ✍ bevi 10 tazze d’acqua al giorno per prevenire il cancro alla vescica14. ✍🏽 bevi più acqua di giorno, meno di notte15. ✍ non bere più di 2 tazze di caffè al giorno, può causare insonnia e stomaco16. ✍ mangia meno cibo unto. ci vogliono 5-7 ore per digerire e sentirsi stanchi.17. ✍🏾 dopo 5 ore, mangia meno18. ✍ sei tipi di alimenti che ti rendono felice: banana, pompelmo, spinaci, zucca, pesca.19. ✍ dormire meno di 8 ore al giorno può peggiorare la nostra funzione cerebrale. riposiamoci mezz’ora, possiamo mantenere il nostro look giovanile.20. ✍ il pomodoro cotto ha proprietà curative migliori del pomodoro crudo.acqua calda al limone può mantenere la salute e farti vivere più a lungo!acqua calda di limone uccide le cellule cancerose ✍🏾aggiungere acqua calda a 2-3 fette di limone. Fallo un drink quotidiano.l’amaro nell’acqua calda di limone è la sostanza migliore per uccidere le cellule cancerose. ✍acqua fredda al limone contiene solo vitamina C, nessuna profilassi a portata di mano. ✍acqua calda al limone può controllare la crescita del tumore. ✍I test clinici hanno dimostrato che l’acqua calda al limone funziona. ✍questo tipo di trattamento con estratto di limone distruggerà solo le cellule, non colpisce le cellule sane. ✍il prossimo… acido citrico & polifenolo limone nel succo di limone laterale, possono aiutare a ridurre la pressione alta, ✍ efficace prevenzione della trombosi venosa profonda, migliorare la circolazione sanguigna ✍ e ridurre i coaguli. ✍non importa quanto tu sia impegnato, per favore prenditi del tempo per leggerlo, poi di’ agli altri di diffondere l’amore! ✍♦ dopo aver letto, condividi con gli altri per diffondere l’amore! prenditi cura della tua salute!

Il post al momento in cui scriviamo ha oltre 160mila condivisioni. 160mila persone che l’hanno condiviso ritenendo riportasse suggerimenti salutari da condividere. Il tema generale è la prevenzione dal cancro e comprendiamo bene come chi legge questo tipo di testi si convinca che male non farà ripostarli ai propri amici. Il problema però sta nel fatto che suggerimenti alimentari vanno dati da medici, veri, magari dopo che ci hanno visitato e fatto fare analisi del sangue per conoscere il nostro reale stato di salute. Suggerimenti alimentari scritti come qui sopra possono fare più male che bene. Oltretutto alcune delle cose riportate sono già state trattate qui su BUTAC in passato, e sono bufale. (Ma poi, davvero vogliamo farci dare consigli sulla salute da un testo che promette di indicarci sei alimenti che ci rendono felici e poi ne elenca cinque? O in cui troviamo frasi come “non mangiare mai frutta dopo aver mangiato. la frutta va mangiata prima di mangiare”?)

La prima cosa da dire è che dei dottori citati non si trova traccia, o meglio, esistono medici con quei nomi, ma nessun dottor Gupta con la faccia che si vede nell’immagine e nessun “Guruprasad Reddy b v, bzr Università di Medicina Statale Mosca, Russia” (sic). Esistono svariati Guru prasad Reddy, alcuni medici, ma non in Russia, e senza specializzazioni tali da dare suggerimenti per prevenire il cancro.

Ma quei suggerimenti hanno qualche fondo di verità?

Si tratta, come è facile intuire, di due testi uniti insieme, ma che un tempo venivano condivisi come due cose separate. Onestamente non ritengo importante trattare ogni singolo punto, già i primi tre sono sciocchezze che in parte abbiamo già trattato negli anni:

Eliminazione dello zucchero: Non esiste una prova scientifica che confermi che l’eliminazione dello zucchero dalla dieta possa uccidere le cellule tumorali. Il cancro è una malattia complessa e non può essere curata semplicemente eliminando lo zucchero dalla dieta. Acqua calda e limone: Non vi è evidenza scientifica che bere acqua calda con limone possa curare o prevenire il cancro. L’acqua calda con limone può essere una bevanda buona e anche salutare, ma non ha proprietà anticancro comprovate. Olio di cocco: Non ci sono prove che l’olio di cocco possa curare il cancro. Alcune ricerche suggeriscono che gli acidi grassi a catena media nell’olio di cocco possono avere effetti antitumorali, ma sono necessarie ulteriori ricerche.

Trattare uno ad uno gli altri venti punti della lista è a nostro avviso una grande perdita di tempo, se fate parte di chi condivide queste cose prendendole sul serio difficilmente servirà un nostro elenco a convincervi del contrario. Molti dei consigli forniti nel testo non sono supportati da evidenze scientifiche e alcuni possono essere fuorvianti, quando non potenzialmente dannosi, se seguiti senza la guida di un professionista sanitario. La ricerca sul cancro è un campo complesso e in continua evoluzione, e le affermazioni relative ai trattamenti o alle cure devono basarsi su prove scientifiche robuste e peer-reviewed.

Da fact-checker il consiglio che diamo è sempre quello di consultare fonti mediche affidabili o professionisti sanitari che possano aiutarci a ottenere informazioni accurate e aggiornate sul cancro e sulla sua prevenzione o trattamento.

