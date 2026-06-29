È davvero un giugno nella media?

I dati scelti per dimostrare che ci troviamo in "un giugno nella media" dimostrano invece che ci troviamo in uno dei due giugno più caldi degli ultimi undici anni

Su La Verità del 26 giugno Franco Battaglia titola:

È un giugno nella media. Chi non ci crede controlli i dati delle stazioni meteo

L’articolo completo lo potete trovare su PressReader e inizia così:

Quando voglio farmi quat­tro risate rico­sti­tuenti, vado su Goo­gle, digito «Repub­blica» e leggo il primo arti­colo che il motore di ricerca mi pro­pone – o pro­pina: qual è il verbo giu­sto lo decide la dispo­si­zione filo­so­fica del momento. Pec­cato che con Repub­blica a volte mi capita che vado per voler ridere e invece mi vien da pian­gere: a voler vivere peri­co­lo­sa­mente, si paga pegno. Insomma, com’è, come non è, mi si chiede di scri­vere un com­mento sul fatto che fa caldo e, a quanto pare, la rispo­sta non può essere: è estate. Per­ché, mi spie­gano, non è «caldo» e basta, ma è «allarme caldo», nes­sun giu­gno mai come que­sto.

A noi di difendere Repubblica interessa poco: non abbiamo simpatie per la testata, come non ne abbiamo per La Verità e il suo modo di fare informazione sul clima. Perché non è basandosi su quanto dicono Repubblica o La Verità che si verifica la scienza dietro gli allarmi sull’emergenza climatica.

La cronaca

L’articolo di Battaglia sfrutta un caso tragico di cronaca arrivato dalla Francia per attaccare Repubblica e negare che sia un giugno particolarmente caldo:

…come dicevo prima, chiedo a Goo­gle: «Repub­blica caldo». E voilà, pun­tuale come la morte, arriva la sod­di­sfa­zione col titolo di Repub­blica: «Due bam­bini morti in Fran­cia per l’ondata di caldo». Una tra­ge­dia, e non c’è pro­prio niente da ridere. Senon­ché, non biso­gna pen­sare molto per farsi venire in mente la domanda: come mai l’ondata di caldo ha sal­vato tutti gli altri – bam­bini, anziani, per­sone deboli – della zona? Ecco, quando si legge l’arti­colo si sco­pre subito che la mamma aveva lasciato i due bam­bini nell’auto, nel par­cheg­gio al sole di un super­mer­cato, e nel frat­tempo faceva la spesa. Insomma, l’ondata di calore – vera o pre­sunta – non c’entra. Espo­sto al sole, l’abi­ta­colo chiuso di un’auto rag­giunge rapi­da­mente tem­pe­ra­ture che pos­sono essere fatali se ci si per­mane qual­che minuto di troppo.

E qui comincia la malinformazione, perché Battaglia racconta cose senza averle verificate: anche se in un primo momento era circolata la storia dei bambini lasciati in macchina dalla madre durante la spesa, gli inquirenti hanno poi spiegato che la macchina era parcheggiata nel vialetto di casa, non nel parcheggio di un supermercato, e risulta che i bambini si fossero introdotti nell’auto all’insaputa della madre mentre la stessa stava scaricando la spesa. Sia chiaro, questo non ha nulla a che fare col discorso “colpa dell’ondata di caldo” o meno, ma è la dimostrazione dello scarso approfondimento nel trattare parte della vicenda.

La scienza

Nell’articolo vengono mostrati dei grafici, questi:

Grafici che lo stesso Battaglia ci spiega aver ricavato dai numeri di Meteostat:

…mi accon­tento di esplo­rare gli anni del nuovo mil­len­nio, dal 2000 al 2026 e, comun­que, mi tocca anno­tare i dati uno alla volta, ma alla fine ce la fac­cio. Nella figura 1 potete vedere da soli qual è stata la tem­pe­ra­tura mas­sima regi­strata a Milano Linate nei mesi di giu­gno dal 2000 a oggi, e potete deci­dere da soli se il caldo di que­sto giu­gno sia misu­rato per­cet­ti­bil­mente mag­giore di quello di uno qua­lun­que degli anni pre­ce­denti. Sic­come non basta solo la tem­pe­ra­tura mas­sima, ma sarebbe utile sapere quanti sono i giorni «caldi», ho deciso di con­tare quanti, in ogni mese di giu­gno, sono stati i giorni con tem­pe­ra­tura mas­sima supe­riore a 27 gradi e quanti con tem­pe­ra­tura mas­sima supe­riore a 30. Anche qui, potete deci­dere da soli.

Abbiamo fatto lo stesso, scaricando i dati dal 1 al 28 giugno 2026 (data in cui sto scrivendo), partendo come ha fatto Battaglia dal 2000. La prima cosa che abbiamo scoperto, ma che Battaglia non dichiara – e questo, per uno scienziato, è grave – è che i dati Meteostat di quella stazione meteo non sono affatto omogenei. Negli anni 2000-2014 la copertura giornaliera è spesso incompleta, in certi casi drammaticamente: nel 2001 il dato di temperatura massima è disponibile per appena 2 giorni su 28. È legittimo chiedersi come Battaglia abbia potuto tracciare nella sua Figura 1 una linea continua per tutti i 26 anni, se la fonte che cita gli forniva, per buona parte del periodo, poche manciate di osservazioni al mese. Dal 2016 in poi, invece, la copertura è completa o quasi: ed è proprio qui, sui dati più solidi, che il quadro racconta l’esatto contrario di quanto scrive lui. Nel 2026, al 28 giugno, i giorni con temperatura massima sopra i 30°C sono già 17 su 28, ovvero il secondo valore più alto di tutta la serie disponibile, superato solo dal 2022 (19 giorni); e la temperatura massima assoluta toccata, 36,1°C, è la più alta tra tutti gli anni con dato completo. Non è “un giugno nella media”: è, sui dati che lui stesso ha scelto come fonte, uno dei due giugno più caldi degli ultimi undici anni.

Concludendo

Non credo sia necessario procedere oltre: i dati sono verificabili da chiunque all’indirizzo che vi ho dato poco sopra. Anche voi dovrete, come ho fatto io, leggere i dati mese per mese. Volendo anche andando indietro fino al primo anno di cui sono stati raccolti, il 1973.

No, non è un giugno come un altro.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Immo Wegmann su Unsplash