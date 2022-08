L’ECDC svuota il sacco e dice la verità

Sul blog di Maurizio Blondet, giornalista, iscritto all’ordine col suo cognome Blondett fin da gennaio 1970, è apparso il 9 agosto un articolo dal titolo:

L’articolo comincia così:

La fonte dello stesso (e firma in calce) è Davide Zedda, anche lui giornalista iscritto all’ordine da aprile 2016. L’articolo sul blog di Blondet è un copia e incolla del post pubblicato da Zedda sul suo canale Telegram. Link a comunicazioni ufficiali dell’ECDC nessuno, screenshot di questa risposta ufficiale all’avvocato Sandri nessuna. In compenso basta cercare la notizia per trovare smentite, perfino del 2021. Sì, perché siamo di fronte a una nuova versione di notizie che hanno già circolato in passato.

L’anno scorso veniva messa in giro la voce che l’OMS avesse ammesso che i test PCR in uso producessero un numero enorme di falsi positivi e che la colpa fosse appunto dei troppi cicli a cui erano sottoposti.

La vicenda era stata verificata da Reuters e successivamente da FullFact, che aveva dedicato alla vicenda un articolo (in inglese) molto approfondito. Su FullFact veniva spiegato come l’OMS avesse smentito l’accusa, raccontando i fatti al meglio:

A positive test with a high Ct value may indicate a test from someone who had a very small amount of detectable viral RNA on their initial swab, and may not be infectious or have ongoing active infection.

However, there are other clinical scenarios that can result in a positive test with high Ct value in someone who may still be infectious or who may soon become infectious.