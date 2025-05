Effetto placebo, omeopatia e marketing

Oggi riparliamo di omeopatia, dopo che un lettore ci ha segnalato un post su una pagina social di una scuola italiana di, appunto, omeopatia. Un post sotto al quale gli amministratori della scuola, in risposta a un commento che sosteneva che l’omeopatia ha efficacia solo grazie all’effetto placebo, hanno scritto questo:

XXXXX [nome del commentatore, ndr] studi di più, anche perché lei capisce che se continuate a tirare fuori questa storia dell’omeopatia efficace grazie all’effetto placebo, (opinione legittima, per carità, ma anche un po’ scimunita a detta di qualcuno ..), voi confermate chi sostiene a grande voce che i Medici che fanno omeopatia sarebbero gli unici medici al mondo a saper usare efficacemente e in modo sistematico l’effetto placebo nella terapia medica. Gli unici !!

Ah XXXXX?!? E dai …🤪

Anche Lei può capire che sarebbe un notizia talmente formidabile da essere in prima pagina per settimane, mesi, anni .. altro che le “burionate” dal cattivo pessimo gusto, eruttate qua e la per fare in po’ di casino o odiens mediatica ..

Non solo.. secondo le fesserie a cui lei (sempre per sua legittima opinione), sembra aderire, i medici formati in omeopatia utilizzerebbero l’effetto placebo avendo la capacità professionale (e le sottolineiamo la parola “professionale” , perché poi sennò chi li sente i nostri legali …) applicando ogni giorno questo know-how scientifico (perché l’effetto placebo è argomento scientifico, come d’altronde l’effetto nocebo..) nella pratica clinica svolta a favore di milioni di pazienti in ben oltre 100 Paesi al mondo . Tutti i giorni, XXXXX, ad ogni ora del giorno e anche della notte, effetto placebo con “acqua”, ripetuto in modo sistemico in ogni parte del Globo. In contemporanea, XXXXX, e secondo fuso orario .. 😀

E daiiiiii …

Ma lei lo sa quanti sono i pazienti che si curano ogni giorno nel mondo con l’omeopatia?

Lei lo sa che l’Omeopatia è oggi il Secondo sistema terapeutico al Mondo???

E ancora … i medici omeopati, dotati di questa formidabile, unica e straordinaria capacità e virtù taumaturgica professionalizzata, ossia quella (ripetiamolo ancora) di saper usare in termini terapeutici efficaci l’effetto placebo (anche con prescrizione medica fatta al telefono o per mail, o su zoom o per interposta persona, secondo consulto o altro .. in casi clinici acuti o in quelli cronici ..), sarebbero talmente unici e speciali, che tale professionalità medica la insegnerebbero ogni giorno a medici pluri-specializzati (formatisi nelle migliori Facoltà di medicina di tutto il Mondo), attraverso corsi di formazione post universitari, organizzati in forma pluriennale, con tanto di un monte ore di pratica clinica svolta al letto del paziente, sottoposta ad esami midterm, prove pratiche , esami finali annuali e tesi finale teorico-pratica … 😂

Non parliamo poi dei Convegni, delle Giornate di Studio, dei Seminari permanenti … dei Congressi Mondiali.

😂😂😂

Ciao XXXXX … adesso la finiamo qui, perché ci siamo stufati di perdere tempo con gli infantilismi cognitivi di chi sostiene certe fesserie prêt-à-porter.

Tu e quelli dell’omeopatia-effetto placebo .. o studiate seriamente e senza bias cognitivi, oppure, per quanto ci riguarda, andate pure a godervi la meritata pensione e lasciate perdere … 👋🏻

PS Qui , su queste pagine gestite da noi, non aggiungerai altro

Onestamente dopo aver letto questo commento mi sono un po’ cascate le braccia: questi sono i toni che le persone dietro una delle più note scuole di omeopatia del Paese riservano sulle loro pagine ufficiali a qualcuno che li ha criticati. Io capisco che ci si faccia prendere la mano, ma un testo così merita un’analisi un filino più dettagliata.

La premessa è decisamente traballante:

…voi confermate chi sostiene a grande voce che i Medici che fanno omeopatia sarebbero gli unici medici al mondo a saper usare efficacemente e in modo sistematico l’effetto placebo nella terapia medica. Gli unici !!

È evidente il fastidio che hanno provato a leggere il commento del lettore, e la premessa sembra scritta con impeto aggressivo, ma siamo di fronte a una bellissima arrampicata sugli specchi. Cercano di far passare il ragionamento così: se dite che funziona solo grazie al placebo, allora noi omeopati siamo bravissimi perché lo sappiamo usare meglio di tutti. Ma siamo di fronte a un classico caso di falso sillogismo: la scienza non dice che i medici omeopati sono bravi col placebo, la scienza dice che i pazienti migliorano per motivi legati al placebo, indipendentemente dalla bravura del medico: la differenza è enorme.

Ma lei lo sa quanti sono i pazienti che si curano ogni giorno nel mondo con l’omeopatia? Lei lo sa che l’Omeopatia è oggi il Secondo sistema terapeutico al Mondo???

Le cose non funzionano così, non è che siccome tanti lo usano allora deve funzionare. In Italia è pieno di gente che legge tutti i giorni l’oroscopo, ma questo non significa che quello che prevede si avvererà. La diffusione di una pratica non equivale alla sua efficacia scientifica. Lasciamo stare poi l’affermazione sul “secondo sistema terapeutico al mondo”: si tratta di un’affermazione molto dubbia, basata su statistiche gonfiate in Paesi dove la medicina alternativa è diffusa unicamente per carenze di accesso alla sanità “tradizionale”. Poi, anche fosse vera, pure in questo caso vale quanto detto prima: possono usarla miliardi di persone, ma senza studi che ne dimostrino l’efficacia resta un sistema terapeutico senza valore.

…tale professionalità medica la insegnerebbero ogni giorno a medici pluri-specializzati (formatisi nelle migliori Facoltà di medicina di tutto il Mondo), attraverso corsi di formazione post universitari, organizzati in forma pluriennale, con tanto di un monte ore di pratica clinica svolta al letto del paziente, sottoposta ad esami midterm, prove pratiche , esami finali annuali e tesi finale teorico-pratica … 😂

L’enfasi che viene usata per magnificare il loro apparato formativo fa sorridere. Sorvoliamo sul fatto che in molte parti del mondo non serve essere laureati in medicina, per cui quanto detto lascia il tempo che trova, ma come dicevamo poco sopra la quantità di corsi e convegni non dà alcun valore scientifico alla materia. Altrimenti, corsi di astrologia medica o di rebirthing (respirazione olistica) sarebbero anch’essi scienza. Il problema non è se studiano tanto, ma cosa studiano e su quali basi scientifiche. Nessuna review clinica seria ha mai mostrato che l’omeopatia superi il placebo in studi ben controllati, a prescindere da quante tesi gli omeopati discutano.

Concludendo

Ciò che emerge dal commento della scuola di omeopatia non è una solida difesa della pratica che insegnano, quanto un esercizio retorico volto a ribaltare la critica usando toni sarcastici e vaghe minacce. BUTAC, come anche decine se non centinaia di divulgatori, medici e e ricercatori di tutto il mondo, da sempre si limita a spiegare che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l’omeopatia non ha dimostrato, in modo ripetibile e rigoroso, un’efficacia superiore al placebo.

Non si tratta di denigrare chi la pratica o offendere chi la insegna, ma solo di rifarsi agli studi; e gli studi, a oggi, ci dicono questo. Chi ha a cuore la salute pubblica dovrebbe essere il primo a promuovere confronti trasparenti su tematiche come questa, basando il confronto su studi scientifici che abbiano passato la revisione dei pari e non su insinuazioni o studi di parte.

Purtroppo in Italia alcune regioni hanno scelto di affidarsi solo agli studi di parte, e negano qualsivoglia confronto (sì, cara Regione Toscana, sto parlando anche di te) dando al paziente finale un pessimo servizio.

Non crediamo di poter aggiungere altro, se non un link ai tanti articoli scritti fino a oggi sul tema omeopatia. e la posizione della FNOMCeO sul tema, riportata sul loro sito di corretta informazione Dottore, ma è vero che…?

