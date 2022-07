Elezioni, pandemia, guerra e crisi di governo…

Venerdì 15 luglio 2022 sulla bacheca Facebook di Giorgia Meloni è apparso questo post:

In due giorni il post ha generato quasi 22mila like. Nell’immagine che accompagna il post troviamo scritto:

“Non si può andare al voto con una pandemia e una guerra in corso” e evidenziate le 4 elezioni che si sono tenute tre il 2021 e il 2022 in altri paesi dell’Unione Europea: Olanda marzo 2021, Germania settembre 2021, Portogallo gennaio 2022, Francia giugno 2022.

Quando abbiamo visto la segnalazione abbiamo vissuto un breve momento di deja vu, ad aprile 2021 difatti proprio qui su BUTAC avevamo pubblicato un articolo che aveva come protagonista sempre Giorgia Meloni, un articolo da titolo:

Che altro non era che parte di una citazione di Meloni, che nella sua interezza diceva:

Votano ovunque Mario perché in nessun altro Paese al mondo si sospende la democrazia perché c’è il COVID

Ad aprile 2021 scrivevamo:

È vero che all’estero hanno votato tutti fregandosene della pandemia?

La risposta breve è no, e chi sostiene diversamente vi sta prendendo per i fondelli. Meloni forse non lo sa – e nemmeno l’esperto videomaker di cui sopra – ma esiste un sito che si chiama IDEA International, IDEA sta per Institute for Democracy and Electoral Assistance. E IDEA il 29 marzo 2021 elencava quanti fossero i Paesi in cui ci sarebbero dovute essere delle elezioni, che sono invece state spostate a causa della pandemia in corso.

Ad oggi i Paesi che hanno posticipato le elezioni causa pandemia sono 78, 41 hanno spostato le date di elezioni nazionali, 37 di elezioni regionali. Sia chiaro, al tempo stesso si sono tenute elezioni in 113 Paesi (Italia inclusa), ma ovviamente quanto e cosa fare è dipeso dalle ondate, che hanno colpito aree diverse del mondo in modi e momenti diversi. Generalizzare come fa Meloni è tipico di questo modo di fare politica che ha inquinato tutto il dibattito.