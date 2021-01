Esperti professori di virologia dalla Svezia

ARTICOLO AGGIORNATO alle ore 17:23 del 15/01/2021

Altri amici italiani che vivono e lavorano in Svezia mi hanno scritto, con qualche informazione in più in merito al Prof. Leopardi, le ho aggiunte dove necessario.

Ci avete segnalato l’ennesimo video che arriva dalla Svezia, o meglio stavolta il video è italianissimo visto che è un’intervista fatta da Fabio Durante di Radio Radio a un italiano residente in Svezia.

L’italiano si chiama Rosario Leopardi, Radio Radio lo introduce con queste parole:

Grazie a un nostro contatto in Svezia abbiamo contattato il Karolinska Institutet, questa la loro risposta:

Rosario Leopardi is not employed by or affiliated to Karolinska Institutet at the moment. It seems he was affiliated to the department of clinical neuroscience as late as 2015. He seems to be employed by the Löwenströmska hospital. Since I do not have access to his CV I don’t know if he has any competence around virology, but if so probably not from Karolinska Institutet.

We have reported the matter to our security department.

