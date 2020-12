La situazione a Stoccolma… ancora

Ci risiamo, un altro video dalla Svezia, ma stavolta non è il solito Palleschi, oggi abbiamo una signora bionda con un amico, tal Pietro.

Il video dura 2:35, l’ho trovato su uno dei tanti gruppi Telegram dove butto un occhio con regolarità per tenermi aggiornato su quanto viene detto e condiviso nelle galassie complottare. Non me l’avete segnalato voi, ma quando l’ho visto non ci potevo credere. Come è possibile che altri italiani, due giorni dopo che lo stesso re di Svezia ha ammesso i tanti errori fatti nel Paese, facciano l’ennesimo video dove sostengono che vada tutto benissimo?

Che interessi devono esserci per mettere la propria faccia nell’ennesimo avvelenamento del pozzo? Siamo di fronte a disinformazione seriale, e gestita benissimo, visto quanti di questi videomessaggi sono stati fatti circolare in questi mesi.

Il video sul canale Telegram viene condiviso con queste parole:

DIRETTA DA STOCCOLMA, TUTTO NORMALE

19/12/2020, #STOCCOLMA, #SVEZIA

MENTRE I VOSTRI POLITICI ITALIANI VI STANNO IMPALANDO GIORNO PER GIORNO, ALTRI AMICI IN DIRETTA DA STOCCOLMA CI MOSTRANO CHE L’ITALIA E’ FOTTUTA DAI TRADITORI AL GOVERNO CHE SBAVANO PER VACCINARVI CHIUSI IN GABBIA COME CAVIE DA LABORATORIO

BUONA VISIONE E RIFLETTETE PERCHE’ STA PER METTERSI MOLTO MALE IN ITALIA

La pagina Facebook da cui viene condiviso il video è una delle tante che insiste con la storia dell’infermiera Tiffany Dover morta per colpa del vaccino, gente che non ha la più pallida idea di come fare verifiche online. Puri avvelenatori di pozzi, che riescono ad attirare un pubblico di persone spaventate.

Ma la cosa più bella è che i due soggetti che sostengono vada tutto bene e che condividono il post in cui parlano del nostro governo che “sbava per vaccinarci” evitano attentamente di riportarvi la notizia che le vaccinazioni da Covid-19 in Svezia inizieranno il 27 dicembre, esattamente come in Italia.

Sweden, like other EU states, is currently waiting for the European Medicines Agency to give the green light to the Pfizer-BioNTech vaccine, which is expected to come next week.

The plan is for delivery to get under way on Christmas Eve, and for all member countries to start vaccinating on December 27th, although Sweden’s vaccine coordinator Richard Bergström told Swedish public radio broadcaster SR on Thursday that vaccinations in Sweden could start as early as Boxing Day, December 26th.