Fabio Franchi e lo sciacallaggio su Michele Merlo

Ci è stato segnalato questo tweet del 13 giugno 2023, tweet scritto da Fabio Franchi, soggetto che chi segue BUTAC dovrebbe già conoscere.

Purtroppo per Franchi quanto riporta è assolutamente falso, e qualcuno dovrebbe punirlo, magari la famiglia con una querela per quanto sta condividendo.

Come spiegato dagli amici di Giornalettismo all’epoca dei fatti:

Sono stati tanti quelli che, partendo da un video ironico sui social girato qualche tempo fa dall’ex concorrente di Amici, hanno deciso di prenderlo di mira e di diffondere false informazioni sul suo conto che, oltre a essere sgradevoli per il caso in specie, sono anche contrarie allo spirito di collaborazione che dovrebbe animare le comunità per sconfiggere la pandemia di Covid-19. Nel video, dopo aver annunciato di essere entrato a far parte di una presunta sperimentazione vaccinale, Michele Merlo prendeva in giro i complottisti no-vax inventandosi improbabili effetti collaterali dello stesso vaccino.

Da qui è partita la campagna di disinformazione sui social network, immediatamente successiva alla notizia del malore che ha colpito il cantante e delle sue condizioni decisamente serie. Una campagna di disinformazione che, tuttavia, ha trovato una smentita autorevole, che arriva direttamente dalla famiglia del cantante. La madre Katia Ferrari – sempre molto vicina alle vicende personali figlio e che nelle ultime ore ha invitato i suoi fan a pregare per lui – è amministratrice del gruppo Facebook Michele Merlo Fan Group.

Michele Merlo è morto il 6 giugno del 2021 per una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, le prenotazioni per la vaccinazione agli under 30 cominciavano il 3 giugno e Michele non ha mai fatto il vaccino, come confermato da sua madre. Chi condivide disinformazione sui fatti andrebbe punito perlomeno con una sanzione pecuniaria, speriamo che Katia Ferrari veda il nostro articolo e si faccia avanti coi propri legali per denunciare Franchi.

Anche i colleghi di Bufale .net hanno trattato la notizia pochissimi giorni fa.

