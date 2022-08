Flat tax e metafore

Nei giorni scorsi, a seguito delle dichiarazioni di alcuni politici di voler introdurre la Flat tax in Italia abbiamo visto tanti far circolare post dove paragonano il sistema di tassazione “flat” all’andare al ristorante e pagare il conto alla romana.

Nei post che ho visto circolare si cita questo testo:

Siete a un pranzo in ristorante (Manzoni si rigira nella tomba ndmaicolengel), ci sono alcuni che mangiano aragosta, caviale e champagne a fiumi, voi prendete una pizza. Alla fine si paga alla romana. “Alla romana” è la flat tax.

Il testo è sbagliato e va spiegato il perché. Vediamo la questione nel dettaglio.

Pagare alla romana

Come riporta Wikipedia:

Alla romana è un’espressione idiomatica della lingua italiana, frequente nelle locuzioni “pagare alla romana” o “fare alla romana”. Il senso dell’espressione registrato con maggiore frequenza è quello di dividere in parti uguali una spesa comune.

Quindi, ragionando per dati, facciamo finta che al ristorante ci sono Tizio, Caio e Sempronio. Tizio ordina aragosta e champagne, al costo di €55. Caio caviale e champagne, a €40, e Sempronio una margherita e bibita, €10. Totale del conto 105,00€ che, pagando alla romana, fanno 35 euro a testa.

Flat tax

Non possiamo usare precisamente l’esempio del ristorante, ma per assurdo facciamo che ognuno dei tre commensali abbia guadagnato quanto era il costo di ognuno dei suoi piatti e che lo Stato abbia deciso che la Flat tax sia il 15% (perché la Flat tax prevede un’aliquota fissa).

Tizio deve pagare 8,25€ di tasse sui suoi 55 euro di entrate

Caio deve pagare 6€ di tasse sui suoi 40 euro

Sempronio 1,5€ di tasse

Ho visto soggetti che stimo sostenere il paragone, dicendo che anche se le cose non sono uguali si tratta solo di una “lieve differenza”. No, non sono proprio cose paragonabili. Non sono un esperto di economia e finanza, ma basta informarsi anche su pagine davvero semplici come Wikipedia per capire che state paragonando le pere con gli scaffali Ikea (vi dicessi con le mele sarebbero comunque frutti, ma qui stiamo proprio parlando di cose completamente diverse).

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.