L’erroneità frattale e l’attrazione per il bislacco

Oggi non trattiamo una bufala ma un tema secondo noi molto importante, la “Fractal Wrongness”, tradotta in italiano come erroneità frattale. Se ne parla poco ma in realtà nel mondo della disinformazione e delle bufale tout court è una condizione che andrebbe affrontata con un rigore quasi scientifico. Sia chiaro, non ci sono studi che ne dimostrino l’esistenza, è una teoria, che riteniamo interessante da riportare qui su BUTAC.

Che cos’è la Fractal Wrongness?

L’erroneità frattale è la condizione di essere in errore a ogni livello di analisi immaginabile. In altre parole, la visione del mondo di una persona frattalmente sbagliata è errata nel suo insieme e, ingrandendo qualsiasi dettaglio di quella visione, si scopre che anche quel singolo elemento è tanto sbagliato quanto l’intero sistema di pensiero.

Il termine, come avrete colto, deriva appunto dall’idea dei frattali, figure geometriche che quando le ingrandiamo mostrano sempre la stessa struttura, alla stessa maniera l’erroneità frattale rappresenta è una visione del mondo in cui ogni dettaglio è sbagliato tanto quanto la visione nel suo complesso.

Non si tratta di errori casuali, ma di un sistema in cui ogni elemento è coerentemente sbagliato, potremmo dire che l’errore si diffonde a cascata, ripetendosi in un ciclo infinito. Si trattasse di errori casuali si potrebbe sperare di correggerli, invece chi rientra nell’erroneità frattale ha appunto una visione d’insieme che per funzionare necessita di quella coerenza.

Crank Magnetism

Il segnale precoce che porta alla Fractal Wrongness è l’ “attrazione per il bislacco“, in inglese appunto Crank Magnetism (magnetismo a manovella). Il Crank Magnetism è una predisposizione a credere in teorie non supportate dai fatti. Più si è portati a cascare in questo genere di teorie, più è probabile che le stesse, inizialmente scollegate fra loro, una volta che si accumulano tendano a formare una rete di convinzioni solide nella testa di chi le ha seguite, al punto da formare una resistenza alle critiche esterne molto forte. E creando così il giusto terreno per permettere l’evoluzione in erroneità frattale.

Il percorso da Crank Magnetism a Fractal Wrongness

Le teorie sbagliate cominciano a interagire fra di loro, dando luogo a quello che potremmo definire un universo parallelo dove tutto, a modo suo, ha senso. È qualcosa che abbiamo visto sui tanti siti dedicati a determinate teorie del complotto, ad esempio chi prima parlava solo di “scie chimiche” poi si è trovato a credere che le vittime di attacchi terroristici non fossero in realtà persone reali, e via via fino a complotti e teorie sempre più assurde. Chi ci casca, purtroppo, ritiene di essere coerente e logico, e nella sua testa lo è, rafforzando così la fiducia in ciò in cui crede.

La riproduzione dell’errore

Come dicevamo all’inizio l’errore tende a replicarsi, su ogni livello possibile, esattamente come un frattale. Le credenze diventano autosufficienti e autorafforzanti e diventa praticamente impossibile confutarle, anzi, ogni tentativo di dialogo viene recepito come ulteriore prova della verità che ci si è raccontati. Si arriva a quel punto a una “super teoria” che include ogni credenza errata che è stata assorbita fino a quel momento. Basti pensare ai seguaci di QAnon, partiti dal famoso Pizzagate, inizialmente solo una teoria in cui si sosteneva che alcuni potenti sfruttassero la copertura di una pizzeria per nascondere un traffico di bambini a scopo sessuale. E alla fine sono arrivati a credere che su Marte ci siano delle gallerie sotterranee in cui questi bambini rapiti vengono schiavizzati e tenuti in prigionia per ricavarne adrenocromo, una sostanza chimica che dovrebbe servire come elisir di giovinezza per i potenti di cui sopra…

Ma l’esempio più significativo del susseguirsi di credenze è quello che si verifica quando persone titubanti su farmaci come i vaccini, dopo un periodo passato a informarsi su gruppi con le stesse paure, si ritrovano solidi sostenitori di ogni possibile trattamento medico pseudoscientifico, a partire da quelli a base di acqua e zucchero. Purtroppo in questo caso questi soggetti arrivano a rifiutare completamente la scienza medica, negando anche la gravità di malattie come COVID-19. Ogni tentativo di confutare le loro credenze viene interpretato come parte della cospirazione delle “Big Pharma” contro di loro.

Chi ci marcia?

La maggioranza di chi diffonde disinformazione sfrutta questo meccanismo per alimentare le fila dei propri seguaci e farli finire in un tunnel di credenze da cui è sempre più difficile uscire. Sono sempre più rari i casi in cui i leader di questi movimenti sono realmente convinti di quanto sostengono: tanti di quelli che vediamo oggi sono truffatori con tanto pelo sullo stomaco, interessati solo al proprio guadagno, poco conta che sia monetario o di popolarità. Purtroppo così facendo ci sono persone, vittime dell’erroneità frattale, che seguono a occhi chiusi questi cialtroni, mettendo in certi casi a rischio la propria salute e quella dei propri cari, oltre alla loro sanità mentale.

Concludendo

Purtroppo mentre il Crank Magnetism è una condizione iniziale, da cui si può uscire gradualmente, passando alla Fractal Wrongness si finisce in un sistema chiuso, immune a qualsiasi tentativo di correzione. Per questo sarebbe molto importante studiare strategie mirate per aiutare chi si trova in questa condizione e non limitarsi a tentativi di dialogo razionale.

BUTAC non ha la competenza per trattare la materia come vorremmo, ma abbiamo pensato potesse essere utile e interessante introdurre l’argomento, per stimolare la vostra curiosità su una teoria che può spiegare determinate radicalizzazioni che incontramo sempre più frequentemente nel nostro cammino.

Un amico qualche tempo fa aveva realizzato un video sulla materia, purtroppo con un audio non eccelso, ma crediamo sia un valido supporto a quanto detto finora.



