I bambini liberati dai tunnel…

Questa storia dei bambini chiusi nei tunnel sta iniziando ad assumere proporzioni preoccupanti, che ci siano anche in Italia soggetti che ci credono a me onestamente mette ansia. Si sta perdendo la sanità mentale, sarà colpa della pandemia, ma qui siamo davvero a livelli preoccupanti di complottismo.

C’è questo collage di foto che ci avete segnalato – sempre più spesso nelle ultime settimane – e che ritengo sia il caso trattare.

Non ho nessuna intenzione di mostrarvi le foto qui su BUTAC, pertanto le modifico quel tanto per evitare di mostrare facce di bambini che in realtà non c’entrano nulla con la storia che viene raccontata.

Il post che ci avete segnalato appare sulla bacheca di una trumpiana qanonista italiana, che il 12 aprile pubblica questo testo:

Immagini dei bambini liberati dai tunnel (DUMB/S) #donaldtrump Chi ha questo preziosissimo compito spesso deve affrontare insonnia e traumi per cercare di sopportare la vista di questo scempio. Un eterno GRAZIE a queste animeE un buon ritorno alla vita a questi bambini

La giovane signora, pubblica foto di bambini che sostiene siano stati rapiti e torturati dai “cabalisti” ovvero dai seguaci della Cabala. Ovviamente dopo questo debunking anche io diventerò per osmosi un seguace della cabala…

Un nostro affezionato lettore ci ha fatto notare come anche in Italia ci siano tunnel simili, sono quelli definiti Strategici Cunicoli Esercito Movimentazioni Operative, che a noi piacciono le definizioni astruse…

Quelli sulla Terra sono schiavi sessuali, quelli sulla Luna e su Marte invece lavorano per preparare i due corpi celesti all’arrivo degli altri membri della Cabala. Ve lo dico, fosse per me mi fermerei qui: se davvero uno crede a queste cose io non potrò mai fargli cambiare idea. La maggior parte dei sostenitori di queste tesi purtroppo crede alla Cabala e sostiene che le basi spaziali siano invenzioni di chi li vuole denigrare, ma i tunnel stracolmi di bambini sulla terra siano reali…

Ogni volta che queste storie vengono verificate qualche particolare viene modificato in maniera che ci sia sempre qualcuno che ci casca. Ad esempio la questione dei bambini dice che sono stati tratti in salvo da tunnel posti negli USA. Ma a gennaio 2020 circolava una storia identica, la quale però sosteneva che i tunnel fossero in Europa. La storia veniva diffusa raccontando che 30mila soldati americani erano stati inviati in Europa da Trump per salvare questi fantomatici bambini.

Nel post che ci avete inviato oltre le foto dei bambini ci sono foto di militari in azione, militari che secondo la narrazione sarebbero coinvolti in questa operazione.

Le foto:

Due vengono da un video pubblicato da Al Jazeera nel 2017 (quindi niente di attuale), un video che mostra alcuni dei 108 soggetti arrestati in una retata contro un gruppo di pedofili brasiliani. Nulla che sia collegato alla “Cabala”, nulla che abbia a che vedere con Trump e l’esercito americano.

C’è un’immagine che ritrae la Guardia Civil spagnola, viene da un video, ma è stata tagliata ad hoc per evitare che possa essere riconosciuta facilmente.

Un’altra immagine arriva dal Canada, dove nel 2019 fu sgominato un traffico di esseri umani. Però non si trattava di bambini, bensì di donne, che venivano portate in Canada per essere sfruttate in un giro di prostituzione. A quanto risulta donne maggiorenni.

Ed è proprio dall’operazione canadese che viene lo screenshot sull’operazione “Convalescence”:

Come vi ho detto prima non ho nessuna intenzione di trattare le foto dei bambini, solo su una ci soffermiamo perché è vecchia, molto vecchia, e parlarne serve a farvi capire quanto disinformativo sia il post di questi appassionati di teorie del complotto.

La foto è questa, ed è “famosa”:

Come commenta anche uno dei follower della giovane qanonista si vede che questa immagine è vecchia, vecchia un bel po’. Difatti risale a un caso degli anni Ottanta – ma è collegata a un altro della fine degli anni Settanta – ed è tornata alla ribalta nel 2006. SI tratta di una foto collegata a una scomparsa misteriosa, quella di Johnny Gosh.

Le altre foto di bambini spaziano come datazione da metà primo decennio del 2000 a metà della seconda decade. Nessuna di quelle che ho trovato risulta collegata a notizie che riguardino bambini salvati da tunnel, ma alcune, purtroppo, riguardano bambini picchiati ferocemente dai propri genitori.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

Chi condivide questo genere di bufale a mio avviso dovrebbe vergognarsi.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.