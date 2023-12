Franprix e Zelensky mendicante

Ci avete segnalato queste due fotografie provenienti dalla Francia:

Le immagini mostrano l’entrata di un minmarket Franprix, catena francese abbastanza diffusa. Sulle vetrine d’ingresso si vede una vetrofania che ha le fattezze del premier ucraino Zelensky, nell’intento di guardare dentro al negozio. Sulle spalle ha un cartello che recita “Mendicante”. L’immagine è diffusa in svariati canali Telegram filorussi, specie in quelli di lingua italiana. Meno su canali francesi, e questo ha attirato la nostra attenzione. Abbiamo subito scritto alla direzione di Franprix, che dopo un’attesa di circa 48 ore per le dovute verifiche ci ha risposto:

Bonjour, Merci pour votre vigilance. Nous tenons à apporter la précision qu’il s’agit bien évidemment d’un montage relayé par des comptes habitués aux fake news. Bonne journée. L’équipe Franprix.

Che tradotto:

Salve, grazie per la vostra vigilanza. Ci teniamo a precisare che si tratta evidentemente di un montaggio rilanciato da account abituati alle fake news. Buona giornata. La squadra del Franprix.

La risposta di Franprix conferma che l’immagine è un falso. Questo episodio sottolinea l’importanza del fact-checking nell’era della disinformazione digitale, dove è facile che immagini manipolate circolino ampiamente su piattaforme come Telegram. È un esempio classico di come la realtà possa essere distorta per fini propagandistici. Ricordiamo sempre di verificare le fonti e di non fidarci immediatamente di ciò che appare online, soprattutto quando si tratta di contenuti sensibili o potenzialmente polarizzanti. Questo caso dimostra in maniera particolare l’efficacia di un approccio metodico e attento alla verifica dei fatti.

