Fusaro, il Britannia e i complotti

Oggi facciamo davvero in fretta visto che quanto segue ci è stato segnalato da un nostro lettore che aveva già verificato i fatti. Il 4 febbraio 2021 sul canale YouTube di Diego Fusaro è apparso un video dal titolo:

Perché Wikipedia ha modificato il 3 febbraio 2021 la pagina del Panfilo Britannia?

Il video (che poi in realtà è un podcast) dura ben 2 minuti e 40 secondi. Così pochi che credo di fare cosa utile a riportare tutta la trascrizione di quanto viene detto dal turbo cogl filosofo (correzione di BUTAC):

…vi è un piccolo mistero che riguarda la pagina Wikipedia del panfilo Britannia. Il panfilo Britannia sapete fu quel quell’evento in realtà che caratterizzò l’Italia nel ’92 allorché sul panfilo della regina d’Inghilterra si diedero convegno al largo delle coste di ostia alcuni dei principali esponenti dell’élite turbo finanziaria i quali decisero la privatizzazione totale dell’Italia. La svolta neoliberista che proprio con Mani pulite fu possibile nel ’92 con un colpo di stato giudiziario ed extraparlamentare che cancellò la Prima repubblica e pose in essere la nuova governance tecnoliberista di liberisti di centro, liberisti di sinistra, liberisti di destra. Ebbene la pagina del panfilo Britannia su Wikipedia è stata modificata in data 3 di febbraio 2000 e 21 alle ore 18 e 05, curiosa coincidenza davvero, anche perché come sapete Mario Draghi fu sul panfilo Britannia nel 1992, fu quindi tra coloro i quali decisero o quantomeno discussero delle sorti liberalizzatrici e privatizzatrici del Paese. Ebbene curiosamente la pagina del panfilo Britannia su Wikipedia è stata modificata proprio il 3 di febbraio del 2000 e 21 alle ore 18 05 proprio nel giorno in cui Mario Draghi è stato convocato dal Presidente della Repubblica Mattarella per il nuovo governo. Ora si legge sulla pagina del panfilo Britannia, leggo, fece anche un breve saluto scendendo prima che la nave salpasse il direttore generale del ministero del tesoro Mario Draghi, insomma la pagina Wikipedia del panfilo Britannia ci spiega che Mario Draghi fece solo un breve saluto e prima che salpasse. Sul Fatto Quotidiano trovate invece il discorso che Mario Draghi tenne sul panfilo Britannia e consiglio davvero a tutti la lettura di quel discorso perché ci permette di capire molto di quello che accadde già nel ’92 e molto di quello che accadrà ora nel 2021 che Mario Draghi terrà tra le sue mani il timone della barca Italia, del nostro vascello italico, ebbene possiamo dire forse che ora è arrivato per Draghi il momento di portare a compimento i compiti del panfilo Britannia del ’92…

Come chiunque non sia nato prima degli anni Sessanta sa, le modifiche su Wikipedia sono pubbliche, non c’è nessun mistero su cosa sia cambiato nella pagina dedicata al panfilo Britannia e a quel viaggio, che sono ormai quasi trent’anni che solletica le fantasie prima di signoraggisti, poi di sovranisti e infine di turbofilosofi e criminologi de noantri…

Come ci è stato riportato nella segnalazione: il corpo del testo della pagina Wikipedia è invariato dal 2016. L’unica cosa che al 3 febbraio era stata modificata era la nota [6] a piè di pagina, che si accosta alla nota nota [5] già presente. La nota bibliografica [6] altro non è che un articolo del Fatto Quotidiano, che lo stesso Fusaro richiama dal minuto 2.10 al minuto 2.40.

Quindi non c’era nessun mistero nella modifica della pagina, e non ci credo che un soggetto giovane come Fusaro possa non sapere, nel 2021, che tutte le modifiche apportate su Wikipedia sono pubbliche e verificabili dagli utenti. Se davvero non lo sa questa dovrebbe essere dimostrazione che non è un soggetto da seguire. Uno che parla di complotti e nemmeno conosce il funzionamento dello strumento su cui ogni giorno carica le sue sbrodolate in salsa complottista non è una fonte di informazione affidabile.

Della vicenda del Britannia ne ha parlato il sempre bravo Alessandro D’Amato su Today, con queste conclusioni:

La lunghezza del discorso pubblicato dal Fatto Quotidiano ci permette di far notare che non si trattava di un semplice “saluto a nome del governo”, ma Draghi era lì per il suo ruolo e fece quello che andava fatto: spiegò a chi aveva capitali da spendere quale sarebbe stato il processo di privatizzazione delle aziende di Stato italiane, allo scopo di invitarli a investire. Questo e nient’altro. A distanza di anni l’assalto dei complottisti di QAnon alla Casa Bianca ci ha insegnato cosa può succedere quando molta gente crede a una balla: che si comporta come se quella balla fosse realtà, finché non finisce male. Anche per chi (Donald Trump) quella balla ha cercato di alimentarla per convenienze personali. E lo sciamano con il turbante oggi ha cambiato completamente verso prendendosela proprio con Trump, cosa che succede abbastanza spesso quando un complottista va a sbattere contro la realtà. Da quanto circolerà ancora questa storia di Draghi e del Britannia capiremo se anche in Italia c’è qualcuno che ha voglia di fare un frontale con la realtà.

Fusaro è uno di quelli alla guida del bus che sta tentando il frontale, fossi nei suoi follower scenderei alla prossima fermata. Detto ciò le modifiche alla pagina Wiki dedicata al panfilo non si sono fermate, come è normale che sia se un argomento torna virale dopo un po’ che non se ne è parlato.

Basta andare sulla pagina “cronologia” per vederle tutte, e cliccando sul testo in blu potete vedere chi ha aggiunto o eliminato qualcosa e cosa è stato aggiunto o eliminato. Nulla di così difficile, a meno che non siate turbofilosofi.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

