Il gas dalla Russia e quello dagli USA

Cifre messe a paragone diretto e che dovrebbero dimostrare quanto sia conveniente essere amici della Russia... ma sono completamente sbagliate

Tra i meme che circolano sulle bacheche dei filorussi c’è questo che vedete qui sopra, che ci avete segnalato più volte negli ultimi mesi. Abbiamo deciso che era il momento di occuparcene.

Ma prima vi riporto il testo del meme, sia mai che non riusciate a leggerlo per bene:

LA RUSSIA VENDE IL GAS AI PAESI AMICI 177 DOLLARI PER 1000 METRI CUBI. NOI LO COMPRIAMO DAGLI STATI UNITI, A 600 DOLLARI PER 1000 METRI CUBI.

IN MEZZO, C’È LO SCONCERTANTE AUMENTO DI PREZZI CHE STA AFFAMANDO LE FAMIGLIE.

PERO’ SIATE FORTI, NON POSSIAMO FINANZIARE LE INVASIONI DEL FEROCE ASSASSINO PUTIN, DOBBIAMO FINANZIARE LE INVASIONI DEL FEROCE ASSASSINO TRUMP

La prima cosa che abbiamo fatto è andare a cercare il prezzo a cui la Russia vende il suo gas.

La Cina, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico russo, nel 2025 pagava circa 248 $ per 1.000 m³ di gas, che è il 38% in meno dei 402 $ pagati dagli altri clienti di Gazprom. Altre fonti indicano che per le forniture attuali via Power of Siberia la Cina pagherebbe circa 259 $ per 1.000 m³ ma appunto avere un dato preciso non è così semplice. Un buon prezzo, sicuramente, ma appunto non 177 dollari.

In Europa chi compra principalmente il gas russo, secondo il CREA, sono: Ungheria, Slovacchia, Belgio, Francia, Spagna e Bulgaria. Anche altri Paesi lo fanno, ma dal 2022 a oggi quegli acquisti si sono fatti via via sempre minori fino a divenire, nel caso dell’Italia, di entità trascurabile.

Ne comperiamo sicuramente da altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, ma da loro non lo paghiamo 600 dollari per mille metri cubi: la media del prezzo pagato nel 2025 è stata di 290 dollari, circa la metà.

Quindi il posterino che ci avete segnalato e che viene diffuso da svariate bacheche filorusse è pura falsità, sia per quanto riguarda il prezzo che i Paesi amici pagano alla Russia, sia per quanto riguarda quanto noi paghiamo il gas americano.

La prossima volta che vi trovate di fronte chi fa queste affermazioni avrete link da fornirgli per dimostrargli che sta diffondendo informazioni sbagliate.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.