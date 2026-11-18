Ma cos’è il gatekeeping?

Approfondiamo una definizione che cambia significato a seconda dell'ambiente in cui viene usata

Qualche giorno fa ho espresso la mia personale opinione su un tema che mi è caro, opinione che si concludeva con un messaggio abbastanza semplice:

Una testata che disinforma non la si condivide nemmeno la volta che ne dice una giusta.

Io mi riferivo a una testata specifica, ma non era importante quale, anche perché al posto di testata potete metterci qualsivoglia soggetto vi venga in mente: giornalista, politico, influencer ecc ecc. Il succo non cambia.

Sotto al post arriva un commento:

…non sono d’accordo. Non so cosa sia la testata in questione ma il principio di escludere o non riconoscere dove sia stato letto qualcosa oltre che di gatekeeping mi sa di mancanza di onestà intellettuale. Oltretutto la fonte fa parte integrante dell’informazione, non può essere separata.

Ribadisco che non è importante di che testata parlassimo, è importante invece il concetto dietro il commento, quando vengo accusato in qualche modo di fare “gatekeeping”. E, a ben guardare la cosa, quello che stavo facendo è in qualche modo gatekeeping?

Ma che cosa è il gatekeeping?

Il termine gatekeeper nasce proprio per descrivere chi sceglie cosa far passare e cosa no. Il concetto lo introdusse lo psicologo Kurt Lewin nel 1943, studiando come le famiglie decidevano quali cibi portare in tavola. Lo sviluppò poi nel 1947 in Frontiers in Group Dynamics: II. Channels of Group Life; Social Planning and Action Research. Nel 1950 David Manning White, docente di giornalismo alla Boston University, lo applicò ai giornali. Seguì per una settimana il redattore che smistava i lanci d’agenzia in un quotidiano del Midwest e studiò quali notizie finivano in pagina e quali nel cestino. Curiosamente l’articolo di White si trova scansionato, in una copia che dubito sia autorizzata, proprio su un sito filo-complottista che eviterò di linkarvi direttamente, solo su Archive per non regalargli traffico.

Quindi, per dirla terra terra, gatekeeper può essere chiunque pubblichi o condivida qualcosa. È lui che sceglie cosa dire e cosa no, cosa condividere e cosa no. Quindi, in qualche modo…

…siamo tutti gatekeeper!

Ma nel lessico complottista il termine ha preso un altro significato. Il gatekeeper è chi, con la censura o l’intimidazione, impedisce agli altri di parlare di certe cose. O peggio, chi nasconde la Verità per interesse personale. Sì, Verità con la V maiuscola, come V per Vendetta (altro titolo citato ad mentula canis da tanti).

Il mio post accusato di fare gatekeeping in realtà invitava chi mi segue a evitare di condividere una testata nota per fare malinformazione: notizie vere, ma private dei dettagli che le renderebbero meno sensazionali, così da non poterle classificare come false ma ottenendo comunque lo stesso effetto di creare disordine informativo. Non era propriamente gatekeeping, poiché non invitavo a non condividere la notizia, ma a cercare la fonte diretta, saltando l’intermediario. Se una notizia è vera, ha un’origine: un comunicato, uno studio, un’agenzia, un documento, e si può citare quella. Se invece esiste solo su quella testata, allora non è verificata, e il problema è tutt’altro.

Un gatekeeper non è un censore

…o perlomeno non dovrebbe esserlo.

Già nello studio di Lewin del 1943 chi decide cosa arriva in tavola lo fa pesando più fattori: il gusto, il prezzo, ma anche la salute della famiglia. Il genitore che non fa cenare i figli con mac&cheese tutti i giorni fa gatekeeping, ma lo fa perché ha a cuore la loro salute. Il direttore che sceglie di non pubblicare disinformazione e sensazionalismo fa la stessa cosa: ha a cuore lo stato dell’informazione. Che è poi lo spirito che anima BUTAC dalla sua nascita.

L’onestà intellettuale

è cosa giustaIl commento da cui siamo partiti metteva di mezzo anche l’onestà intellettuale, perché a detta sua è cosa giusta comunicare dove si è letta una notizia. E io non dico non lo sia, ma che sia più onesto, intellettualmente parlando, dire magari dove l’abbiamo verificata. No? Se l’ho vista su una testata inaffidabile e poi ho trovato il comunicato originale, cito il comunicato direttamente. Se proprio voglio, posso scrivere: “Girava qui, ma la fonte è questa”.

Nessuno vuole nascondere niente, semplicemente non faccio da megafono a chi non se lo merita. Perché quello è il problema, alla fine dei conti: se do visibilità a testate che so essere state inaffidabili più volte, la mia condivisione rischia di renderle autorevoli agli occhi di chi mi segue e magari mi stima. Quando premiamo Condividi dobbiamo sempre avere ben chiaro che stiamo dando visibilità a contenuti che non abbiamo fatto, e che possono indurre in inganno gli altri.

Non credo di poter aggiungere altro, se non che comunque c’è un solo gatekeeper e una sola guardiana di chiavi:

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.

Immagine di testa di Sasun Bughdaryan su Unsplash