La Commissione contro la disinformazione (un prevedibile déjà vu)

Finalmente a livello politico qualcosa si smuove nella lotta alla disinformaizone? Sembrerebbe di sì, ma solo nominalmente...

Febbraio 2017, l’allora Presidente della Camera Laura Boldrini lancia #BastaBufale, non solo un hashtag ma un appello rivolto a scuole, media, aziende e piattaforme social. Un appello a fermare la diffusione di contenuiti falsi in rete. Un appello che vedeva tra i suoi primi firmatari anche tre fact checker: Paolo Attivissimo, David Puente e io, Michelangelo Coltelli.

Il testo dell’appello era il risultato di brain storming tra di noi; lo scopo era nobile, i tempi erano quelli giusti. La disinformazione era giàù un grosso problema in Europa e in Italia, ma ancora se ne parlava senza la gravità che invece si usa oggi.

L’appello non aveva intenti censori, anzi, tutti e tre eravamo d’accordo che non ci fosse alcun bisogno di proporre nuove leggi per limitare il problema, sarebbe bastato che quelle in vigore venissero applicate alla lettera dalla magistratura e che scuole e media facessero il loro lavoro, i primi cominciando insegnando ai ragazzi ad allenare lo spirito critico, i secondi usando le fonti come un vanto, così da dimostrare al proprio pubblico l’attenta verifica dei fatti.

L’appello fu lanciato e fummo accusati di essere dei censori che si ergevano a Ministro della Verità, servi della Boldrini e tutto quello che poteva servire a delegittimare a prescindere qualsiasi proposta. Era quanto di più lontano dalle nostre idee. Ma per chi campava sulla disinformazione bastava gridare al bavaglio per far sì che il popolo generalista non arrivasse nemmeno a leggere il nostro appello.

Il caso finì persino in Parlamento, con un’interrogazione sulla nostra collaborazione con la Camera. Ne parlammo qui. E il compenso per questo lavoro da “Ministri della Verità”? Due viaggi andata e ritorno Bologna-Roma e una notte in un hotel che chiedeva una ristrutturazione. Anche quello l’ho raccontato qui su BUTAC. E poi? Poi più niente. Il progetto si è spento in silenzio.

Perché ne parlo oggi?

Tutta questa premessa per parlare di qualcosa che mi è suonato moltissimo di déjà vu, è successo quando un nostro lettore ci ha inviato il link di un articolo di Pagella Politica, pubblicato il 2 novembre 2026, dal titolo: