Gatti spariti e fonti non affidabili

L'ennesima denuncia di Halloween di una "associazione animalista" che noi conosciamo molto bene (i giornalisti italiani, invece, no)

Da metà settembre c’è una notizia che circola su alcuni media, notizia che dopo alcune settimane è arrivata anche su testate nazionali come SkyTg24.

Ma partiamo dall’inizio.

Il 14 settembre su alcune testate locali appaiono articoli con titoli come questo de Il Dolomiti:

Una trentina di gatti spariti e il ritrovamento di resti macellati, l’Aidaa:”C’è un killer seriale o sono dei rituali?”. Esposto alla procura per chiedere accertamenti

Accertamenti che però – sempre secondo AIDAA – per due settimane non sarebbero stati fatti. Noi di BUTAC sappiamo che non dobbiamo fidarci di AIDAA (il perché lo spieghiamo da anni) e quindi siamo andati a cercare ulteriori conferme o eventuali smentite. Ed ecco che il 2 ottobre, sempre sulle pagine de Il Dolomiti, troviamo le parole del sindaco:

Sedico è una comunità, forte, coesa e responsabile. Non permetteremo che la sua immagine e la sua dignità vengano strumentalizzate… …Chiunque segua quotidianamente le pagine e i gruppi social dedicati agli animali smarriti sa bene che l’allontanamento temporaneo o definitivo dei gatti ad uso domestico o semi-coloniale rientra purtroppo in una triste casistica di normalità stagionale ed etologica. Parlare di “sparizioni di massa” o evocare scenari inquietanti è una speculazione mediatica che respingiamo con fermezza… …È ormai documentata e accertata la presenza del lupo sul nostro territorio, così come in gran parte dell’arco alpino e prealpino. La convivenza con la fauna selvatica fa parte della natura del nostro contesto ambientale e comporta dinamiche naturali che non possono essere ignorate o riflesse in modo distorto dall’informazione… …Come Amministrazione comunale continueremo a vigilare, in costante contatto con le forze dell’ordine e le autorità sanitarie e veterinarie proposte.

Il numero rilanciato ora è di 51 gatti scomparsi, in una comunità di diecimila abitanti. Ma ci sono più problemi: innanzitutto, che la fonte di quel numero è appunto una FINTA associazione animalista il cui “presidente” campa di donazioni da oltre un decennio.

Associazione che invece grazie alla notizia riesce a farsi rilanciare da Sky e Corriere, dimostrando – non che ce ne fosse bisogno – quanto raramente ormai si facciano verifiche serie prima di lasciare spazio a notizie la cui fonte principale è un comunicato stampa. Esattamente come succede con i Buoni Postali trovati dopo 50 anni. La stessa scarsa attenzione.

Ma come è possibile che il nostro giornalismo non si renda conto della fossa che si sta scavando?

Questo posterino lo facciamo circolare da oltre dieci anni:

Ma evidentemente Dimitri Canello, autore dell’articolo su Corriere Veneto, e l’anonimo che ha firmato il pezzo di ANSA ripreso da SkyTg24, nemmeno hanno tentato di verificare chi fosse Lorenzo Croce.

C’è una notizia, che sicuramente avrà lettori, che ce frega se la fonte è inaffidabile…

Gatti e riti di Halloween

Deprimente, tanto deprimente quanto vedere una testata da poco premiata per l’attenzione al fact-checking cavalcare la notizia dei gatti che scompaiono per i riti per Halloween. Sono anni che la notizia circola senza che sia mai stata portata una singola prova di riti di Halloween che facciano uso di gatti: un giornalista dovrebbe sempre precisarlo nei suoi articoli.

Sia chiaro, in quest’ultimo caso la fonte non è AIDAA ma addirittura la presidentessa di una sede ENPA, sicuramente più affidabile; però non è l’ENPA a fare la denuncia, bensì la presidentessa di una singola sede di un piccolo comune toscano.

Concludendo

Le notizie che hanno come protagonisti i pucciosi sono spesso notizie che avranno un pubblico di aficionados, e le redazioni lo sanno bene, un po’ come quelle che cavalcano ogni morte improvvisa. Ma questo non è fare informazione, è semplicemente cavalcare notizie senza cercare di approfondirle in alcuna maniera. Bel lavoro, complimenti.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.

Immagine di testa di Luke Scarpino su Unsplash