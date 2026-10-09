Cronaca e Politica

Narrative “dezinformative” che riscrivono la storia

L'ennesimo meme che circola sui social e che diffonde narrative della propaganda russa

maicolengel butac 9 Ott 2026
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Altro posterino che ci avete segnalato recentemente, che dice:

I russi presero Berlino e posero fine al nazismo, salvarono ebrei rimasti nei campi ed anche i contrari al nazismo. Anglo americani arrivarono in ritardo e salvarono 20.000 ss e le trasferirono alla CIA, NASA e crearono Israele.

Ma siamo di fronte all’ennesima prova di propaganda filorussa per soggetti facilmente suggestionabili.

Il salvataggio degli ebrei

È vero che i sovietici liberarono Auschwitz, ma sostenere che gli altri arrivarono in ritardo è pura propaganda di parte. Propaganda che in Russia si insegna a scuola, un po’ come fanno in Corea del Nord. Le forze alleate liberarono svariati campi di concentramento tra cui Buchenwald, Dora-Mittelbau, Flossenbürg, Dachau, Mauthausen, Neuengamme e Bergen-Belsen. Chi sostiene che gli ebrei siano stati salvati solo dai sovietici mente, e lo fa probabilmente in totale malafede.

Le 20mila SS

Qua c’è un fondo di verità: è esistita l’operazione Paperclip grazie a cui gli Stati Uniti portarono su suolo americano molti scienziati tedeschi, ma si parla di 1600 tra scienziati ingegneri e tecnici; molti di questi erano iscritti al partito nazista, ma questo non fa di loro delle SS. Quel ventimila SS è un numero sparato a caso per impressionare, ma non trova alcuna attinenza con la realtà dei fatti.

Israele

Il primo Paese al mondo a riconoscere Israele de iure fu proprio l’Unione Sovietica, il 17 maggio 1948, tre giorni dopo la dichiarazione d’indipendenza. E furono proprio le armi arrivate dalla Cecoslovacchia, che faceva parte del blocco sovietico, a fare la differenza nella guerra del 1948. Gli USA avevano riconosciuto Israele de facto già il 14 maggio, pochi minuti dopo la proclamazione, ma il riconoscimento de iure arrivò solo il 31 gennaio 1949, quasi nove mesi più tardi.

Per chi non conoscesse la differenza (ad esempio io, ignorante come una capra):

  • De facto: riconosci che quel governo controlla effettivamente un territorio e ci tratti in via pratica. È un riconoscimento provvisorio, e lo puoi ritirare senza grandi formalità.
  • De iure: riconosci quello Stato come soggetto legittimo del diritto internazionale, in modo pieno e definitivo. Di solito comporta relazioni diplomatiche complete, con ambasciate e trattati.

La propaganda

La dezinformatsiya funziona proprio così, riscrivendo la storia con nozioni che vanno a formare le basi su cui i filorussi poggiano la propria fede nei confronti di Putin. Nozioni che, come avete visto, basta poco per smontare. Ma serve saper usare strumenti a cui non tutti hanno accesso.

Purtroppo ci sono tonnellate di italiani che, grazie a questo genere di propaganda, sono convinti che si tratti di informazioni note e verificate che vengono tenute nascoste perché i “poteri forti” che governano l’Occidente non vogliono che li scopriate. Per quelli non c’è molto che si possa fare.

Ma esistono tanti che invece ogni giorno cercano di capire se quanto hanno letto sia vero o falso: ecco, per quelli speriamo sempre di poter essere un minimo d’aiuto.

maicolengel at butac punto it

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