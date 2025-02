I generatori d’idrogeno per motori a combustione

Ci è stato segnalato un sito che vende un “generatore d’idrogeno” che può essere acquistato e installato in moltissimi apparecchi. L’elenco arriva direttamente dal sito del produttore:

Sul sito questo lungo elenco compare dopo averci raccontato che il dispositivo in vendita gode di un brevetto esclusivo e che è progettato per ridurre il consumo di carburante, abbattere le emissioni inquinanti e migliorare le prestazioni del motore. Riteniamo ci siano alcune cose da aggiungere, perché di dispositivi simili negli ani ne abbiamo visti svariati, sempre pubblicizzati per quello che non erano.

La primissima cosa da dire è che non esistono prove scientifiche solide che confermino un’effettiva utilità di questi dispositivi, se non per alleggerire il portafogli degli acquirenti. La cosa buona che dobbiamo rilevare, però, è che i commenti al video che ci avete segnalato sono tutti di questo genere:

Il preoccupante e credere ad una sola del genere ..mettiamo per ipotesi che funzionasse sarebbe oramai installato in ogni dove solo per la promessa di beneficio ambientale che promette

O ancora:

>Curioso che uno che ha la competenza per giudicare un prodotto di tale tipo debba però ricorrere a un meccanico per fare un buchino e intermettere un coso su un tubo di gomma: come se un ingegnere meccanico non sapesse cambiare una ruota: strano, no? Impossibile, piuttosto. E magari fosse vero che un meccanico rifiuta di prendere un po’ di soldi per montare un tubo inutile: non esisterebbe il tuning.

E anche:

Hai trovato chi ti ha fottuto i soldi. Far passare meccanici onesti per disonesti e viceversa è un classico di malafede

Purtroppo però, anche se nei commenti al video segnalato quasi tutti riconoscono la probabile sòla, sappiamo che se è in commercio da qualche tempo significa che di gente che lo acquista se ne trova, gente che probabilmente dopo averlo installato è anche pronta a sostenere che funziona pur di non ammettere che ci ha rimesso dei denari.

Noi oggi ci vogliamo limitare a segnalare che un prodotto del genere presenta delle criticità che vanno raccontate, specie nell’uso domestico per come viene proposto. L’idea di installare in autonomia un dispositivo su una caldaia a gas, ad esempio, è molto preoccupante. Gli impianti a gas sono regolati da normative molto rigide, fatte apposta per garantirne la sicurezza, e qualsiasi modifica non autorizzata può portare a guasti, anche molto gravi, con conseguenze non prevedibili.

L’installazione del dispositivo su un motore a combustione, invece, si fa da tempo, ma senza che ne sia mai stata dimostrata l’efficacia. Pensateci: se funzionasse veramente, perché non viene installato di serie su tutte le automobili? I produttori di veicoli non hanno alcun interesse a farci consumare più carburante, mentre lo avrebbero eccome nell’installare un dispositivo che permettesse meno emissioni e meno consumo.

E invece per trovare un prodotto avveniristico come questo dobbiamo vedere un video su YouYube, di un’azienda sconosciuta, che risulta avere sede in quello che sembra un magazzino di articoli sanitari.

Siamo seri?

Non credo di dover aggiungere altro, purtroppo dobbiamo omettere nomi e immagini per evitare le solite, ricorrenti minacce legali.

