Giorgia Meloni e le smorfie sospette

In tanti nell’ultima settimana ci avete segnalato un video con protagonista Giorgia Meloni, video che circola su svariati social network. Ad esempio una delle ultime segnalazioni puntava al post della pagina Facebook Italia Mattanza, che condivideva il video con questo post:

Jackson Hinkle, noto commentatore politico, lancia un allarme postando questo video su Meloni con il titolo: What is wrong with her??? (cosa c’è che non va in lei?).

Difatti, ha un atteggiamento strano.

Il video è questo:

La prima cosa da spiegare è che il video è un montaggio ricavato da un video più lungo, quello originale, che potete visionare qui, e che dura oltre 14 minuti. Ovviamente se parto da un video che dura 14 minuti e lo taglio fino a trasformarlo in uno short che dura meno di sessanta secondi quelle smorfie – che in un discorso lungo si notano meno – sembra che siano il modo con cui Meloni si comporta tutto il tempo, ma non è così. Un po’ come quando a maggio 2024 cominciò a circolare quel video di Hitler che guardava le Olimpiadi di Berlino e sembrava sotto acidi, video che veniva diffuso con questo testo:

Hitler guarda le Olimpiadi del 1936 sotto l’effetto di desamefetamina.

Ma in realtà si trattava di un video montato ad hoc e velocizzato apposta per dare quell’impressione. Anche qui nel video con Meloni siamo nello stesso campo: nulla di falso, si è solo montata una serie di smorfie una dopo l’altra, zoomando l’inquadratura originale e dando l’idea di una Meloni sotto l’effetto di chissà che.

Anche questo è fare disinformazione.

A questo aggiungiamo che Jackson Hinkle diffonde disinformazione e teorie del complotto da anni, filorusso fino al midollo, cacciato sia da YouTube che da Twitch per aver pubblicato disinformazione sul conflitto ucraino. Oggi è accusato di diffonderne anche verso il conflitto nei territori palestinesi, prendendo le parti di Hamas. Un estremista che è talmente radicalizzato da esser difficile da inquadrare, come riporta la pagina Wikipedia a lui dedicata:

Hinkle è stato descritto in vari modi come di estrema destra, di destra, conservatore, una macchina di propaganda “pro-Putin”, “pro-Trump”, “anti-Trump” “apertamente progressista”, e un ideologo di estrema sinistra principalmente come influencer dei social media e commentatore politico, così come un troll di Internet e YouTuber. Hinkle si descrive come un “marxista-leninista conservatore americano”, come uno stalinista e maoista, e come un “comunista MAGA”. Hinkle è stato anche descritto come un agente filo-russo, e raggruppato come parte dell’estrema destra anti-israeliana.

Direi non proprio una fonte su cui fare affidamento, non trovate anche voi?

Le pagine social che condividono i contenuti di Hinkle andrebbero chiuse, in quanto è evidente che non siano affidabili in alcun modo, peccato vederlo fare non solo da anonimi disinformatori come appunto Italia Mattanza, ma anche da attivisti di partiti politici ben precisi.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.