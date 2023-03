I cappellini truffa

Oggi tra le varie segnalazioni ce ne è arrivata una che abbiamo scelto di trattare, non solo perché può salvare da una truffa voi che ci seguite, ma anche per spiegare una cosa a chi ce l’ha inviata.

Partiamo dalla parte più importante, la truffa: la segnalazione ci invitava a dare un’occhiata al sito The Farm, che si trova all’indirizzo TheFarmOficial.com.

Come avete letto il sito ha come indirizzo thefarmoficial.com, manca una F perché official sia scritto nella maniera corretta in inglese, ma questo non è un segnale sufficiente a bollare il sito come truffa.

Altri segnali di un sito nato di fretta: nel menù in alto, in italiano, riportano SEFUIRE L’ORDINE invece che SEGUIRE, oltre al fatto che anche in italiano si usa il termine inglese “tracking” da tempo. Manca una partita IVA, manca un referente per la privacy, manca un indirizzo dell’azienda. Insomma inserire i propri dati personali da queste parti è come dare la nostra carta di credito a uno sconosciuto per strada: come minimo avventato.

Il sito in questione, appena entriamo, ci invita a lasciare una mail per partecipare a una fantomatica lotteria, peccato che manchino le necessarie autorizzazioni ministeriali:

Inoltre il dominio è stato registrato in forma anonima solo l’8 febbraio 2023, quindi è un sito giovanissimo.

Entrando nel Chi siamo troviamo (malamente tradotta) la storia della vera azienda Goorin Bros. Da nessuna parte abbiamo dati che ci permettano di arrivare ai titolari dell’account. Quello che però è evidente è che quello su cui ci troviamo non è il sito dei Goorin Bros, che invece trovate all’indirizzo corretto www.goorin.com.

Stateci attenti.

Veniamo ora alla segnalazione che abbiamo ricevuto e a quanto vi dicevo a inizio articolo, la persona che ce l’ha inviata scriveva:

Invece di scrivere articoli inutili che infamano associazioni che lavorano onestamente, occupatevi di chi al momento sta truffando internet vendendo cappellini della Goorin Bros.

https://thefarmoficial. com vedrete che è un sito truffa che fa anche pubblicità su Google Ads e vende per finta cappellini a marca Goorin Bros. Nessuno vi spedirà mai nulla, i cappellini non arrivano e loro si intascano i soldi. Ovviamente non è un sito ufficiale, ma un sito truffa, scam che nulla ha a che vedere con Goorin originale. Intanto Shopify permette che questo avvenga senza battere ciglio. Occupatevi delle problematiche serie che frodano la gente, non di Club Ocean che è un sito affidabile e spedisce con tracciabilità dell’ordine.

In grassetto le due parti che volevamo evidenziare. Chi ci ha scritto difende a spada tratta una delle aziende su cui nei mesi passati abbiamo scritto articoli. Un’azienda, tutt’ora aperta, che vende prodotti dropshipping a cifre decisamente più alte di quanto costino. Il problema però come spiegavamo non sono le cifre, e neppure la tracciabilità degli ordini, il problema è che ClubOcean sosteneva di tracciare gli animali grazie ai braccialetti, cosa che non viene realmente fatta. Sia chiaro, ClubOcean, oggi, è un’azienda reale, registrata in Svizzera, con un titolare reale, e non avremmo dubbi che i prodotti che vendono vengano realmente spediti ai clienti, mentre The Farm è un sito fraudolento che si spaccia per quello che non è, e che probabilmente non spedisce al cliente finale nemmeno un’imitazione di un Goorin Bros. Quando scrivemmo il nostro articolo del 2022 sul sito non erano presenti tantissimi dati, che ora sono stati inseriti, mentre sono stati rimossi quelli sbagliati (che rimandavano a indirizzi inesistenti e numeri di telefono italiani non attivi).

