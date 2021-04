Gordon Ramsay pre e durante la pandemia

Secondo i sostenitori delle tesi del complotto vicini a QAnon esisterebbe un governo ombra ostile alla democrazia, governo composto dai soggetti più abbietti possibili. Questa gente, sempre secondo le tesi diffuse nei corridoi di Q, starebbe sostituendo certi membri della popolazione mondiale con soggetti di loro gradimento. Un po’ come nell’Invasione degli ultracorpi…

Nei soliti gruppi Telegram abitati da follower di queste teorie è apparsa l’immagine che potete vedere qua sopra.

Il testo in tedesco dice:

Prima e durante Corona.

Il testo con cui viene condiviso in italiano riporta:

Gordon Ramsay. Se è ancora lui…

Io mi domando: ma è così complesso fare due ricerche? Bastava andare sul canale Instagram di Gordon Ramsay per trovare il video a sinistra, quello dove sembra più giovane e senza rughe, per accorgersi che è stato caricato solo nove settimane fa, ed è anche molto divertente. È un video caricato su Instagram ma che parte da TikTok, vediamo Ramsay commentare un altro video, dove un soggetto cucina quella che pare una grande bistecca, di quelle alte diversi centimetri.

L’immagine a destra invece risale probabilmente al 2015, data più antica con cui TinEye la trova in rete. È abbastanza evidente che nella seconda immagine si siano volutamente messe molto in mostra le distintive rughe sul volto di Ramsay, rughe che nell’immagine più recente si vedono molto meno. I motivi? Beh, sicuramente la qualità dell’immagine tratta dal video e il tipo di illuminazione fanno la loro parte, ma anche l’espressione è molto diversa. D’altronde basta cercare altri contenuti pubblicati da Ramsay su Instagram per vedere che le sue distintive rughe d’espressione sono ancora lì:

Sicuramente meno calcate che nell’immagine del 2015, ma lì era una scelta stilistica molto chiara da parte di chi ha editato la foto.

Non credo sia necessario aggiungere altro, se credete davvero che ci siano soggetti che stanno attuando la sostituzione del genere umano, complice la pandemia, per trasformare la nostra società in qualcosa di diverso mi spiace, ma per voi non posso davvero fare nulla.

