Hal Turner e la disinformazione novax

Ci avete segnalato un post che sta circolando sui social e che altro non è che la traduzione di un articolo americano.

Il post italiano riporta:

“BOMBA! Prima analisi post-mortem di un vaccinato: RNA virale presente in ogni organo del corpo. L’esperto di malattie infettive, che ha chiesto di restare anonimo per non perdere il posto: “Sulla base di questa nuova ricerca, significa che tutti – col tempo – avranno effetti negativi, perché quelle proteine ​​​​spike si legheranno ai recettori ACE2 in tutto il corpo. l’RNA virale che si trova in ogni organo nonostante un vaccino, indica: 1) Il vaccino non funziona affatto, oppure; 2) Il virus gode dell’Antibody Dependent Enhancement (ADE), il che significa che in realtà si diffonde più velocemente nelle persone vaccinate. Questa è una bomba ad orologeria globale.”” Il Mondo quindi si divide in due categorie: chi si informa ed è in grado di formare un pensiero critico proprio, e chi delega invece le decisioni sulla propria Vita ai Media, ai governi e alla scienza corrotta. Gli appartenenti alla seconda categoria, non avranno un Futuro. 🔗 In_Telegram_Veritas”

La fonte è un articolo apparso sul sito Hal Turner Radio Show. Come sempre prima di analizzare il post vediamo chi sia Hal Turner, il personaggio negli States è famoso al punto da avere una pagina wiki, da cui riporto in traduzione:

Harold Charles “Hal” Turner (nato il 15 marzo 1962) è un commentatore politico di estrema destra e criminale condannato americano di North Bergen, New Jersey. I punti di vista di Turner includono la negazione dell’Olocausto, le teorie della cospirazione e la supremazia bianca, e hanno incluso richieste di omicidio di funzionari governativi. Nell’agosto 2010, è stato condannato per aver minacciato tre giudici federali con la 7th US Circuit Court of Appeals, e per questa condanna ha trascorso due anni in prigione. Turner ha condotto sporadicamente The Hal Turner Show, di solito sulla stazione radio a onde corte WBCQ, dal 2002, così come un blog corrispondente, che ha cambiato URL frequentemente e ha diffuso bufale e notizie false.

Ottima intro, non trovate?

Veniamo ora a quanto ci dice il post italiano, che traduce parte dell’articolo inglese. Come spiegato, sia nella versione italiana che quella originale l’interpretazione dei dati è fatta da un soggetto che vuole rimanere anonimo per paura di ripercussioni. Ok, ma esiste uno studio che nel post italiano non viene riportato, mentre in quello inglese sì.

Lo studio lo trovate qui, e s’intitola:

First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2

E non dice affatto quanto riporta la fonte anonima ripresa da Hal Turner. Io comprendo benissimo Turner e chi ha tradotto il pezzo in italiano, sanno bene che la maggioranza dei loro follower non ha le competenze per capirne di medicina, nemmeno io le ho, ma leggere e usare un po’ di spirito critico sarebbero già un ottimo punto di partenza.

Da nessuna parte nello studio si parla di organi danneggiati dal RNA o modificati in qualsiasi modo. Lo studio riporta solo che il paziente, seppur morto per cause esterne, ha comunque sviluppato gli anticorpi al SARS-COV-2 già con la prima dose di vaccino.

Il paziente di cui si parla è un uomo di 86 anni, con cancro alla prostata, ipertensione, insufficienza venosa cronica e demenza, non proprio il ritratto della salute. Per 15 giorni dopo la prima dose è stato bene, a 18 giorni dal vaccino è stato ricoverato per una gastrite che poi – insieme a un’infezione da SARS-COV-2 sviluppata probabilmente in ospedale e al quadro clinico riportato prima – l’ha portato alla morte, a 28 giorni dal vaccino. L’analisi sul corpo del paziente non ha riscontrato alcuna correlazione tra la morte del paziente e il vaccino stesso. Poco conta, se non portano prove (e non ne portano) cosa dicono Turner e la sua gola profonda.

Capire che non ci si può affidare a soggetti anonimi che pretendono di dirvi verità sconvolgenti che nessun altro ha rilevato è sciocco. Ma ormai, purtroppo, ci siamo abituati a vivere in un mondo dove chi fa affermazioni del genere non viene mai portato su un banco degli imputati a risponderne e questo pare bastare per considerarle voci affidabili.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

