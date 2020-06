In questi giorni un fotomontaggio – che aveva davvero poco di credibile – ha fatto rapidamente il giro della rete.

Qui lo vedete per come mi è stato girato su Twitter:

Tutto quello che vedete è falso, o meglio, si tratta di un photoshop che prende pezzi di diversi post e li accosta a una foto modificata digitalmente. Il post sembra essere dell’Hellas Verona, che avrebbe scritto Unity is strength #BlackLivesMatter allegando al post una foto coi giocatori in ginocchio, come a suo tempo fece Colin Kapernick:

Peccato che nel post photoshoppato i giocatori formino una svastica sul campo. Svastica che ovviamente non è mai stata realizzata. La foto originale viene dal Chelsea FC, pubblicata il 2 giugno, la potete vedere qui sotto. I giocatori del Chelsea sono posizionati in modo da formare una H, che dovrebbe stare per Humans. In supporto al movimento Black Lives Matter che sta protestando da giorni negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Qui sotto potete vedere il post del Chelsea:

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 2, 2020

Che riporta appunto:

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

