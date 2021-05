Arrestato l’hippie che meditava in spiaggia?

Quanti di voi negli ultimi mesi hanno visto questa foto?

E quanti di voi l’hanno vista accompagnata da commenti come questo:

In 6 per fermare un uomo che solo in spiaggia medita e respira senza mascherina. C’è chi la definisce follia, io dittatura nazisanitaria – Davide Zedda (complottista autore di un gruppo Telegram da oltre 6mila follower, ndMaicolengel).

O ancora:

Brave and stunning police officers arrested meditating hippie alone on a beach

In ogni post che ho visto viene ripetuto il fatto che il signore della foto fosse solo sulla spiaggia e che la polizia è intervenuta massiccia perché, appunto, siamo in una dittatura nazista. Peccato che siano pochissimi ad aver cercato la fonte della foto. Su Reddit, ad esempio, all’inizio veniva spacciata per una spiaggia americana, quando invece siamo a Cape Town, e la foto racconta solo una parte della storia.

La foto viene da una spiaggia di Muizenberg, in Sud Africa, e risale a gennaio 2021, durante una protesta contro il lockdown. Su LiveTimes si vedono altre immagini della stessa scena che mostrano come l’hippie in questione non fosse solo. Viene anche spiegato che lui è materialmente il leader che ha guidato la protesta in spiaggia, portando tanta gente con lui:

…protesters streamed onto the beach led by a man with a thin, braided ponytail, who assumed a meditative posture in front of a police officer at the edge of the surf. He was joined by several other people and fervent praying ensued.

Sempre su LiveTimes ci spiegano che la polizia alla fine ha ceduto ai protestanti e si è ritirata, e l’uomo non è stato affatto arrestato come raccontano alcuni utenti.

The police retreated after a while. It turns out attempting to enforce a regulation preventing people from accessing beaches is very difficult. pic.twitter.com/xrVPo8TlZm — Aron Hyman (@aron_hyman) January 30, 2021

Questa foto quindi non mostra un solitario hippie attaccato dalla polizia perché senza mascherina, ma il leader di una protesta contro le misure restrittive imposte dal governo di Cape Town, leader che alla fine l’ha avuta vinta. Tra dieci anni quanti si ricorderanno la storia vera, e quanti invece solo lo scatto sensazionalistico? La post-verità è dietro l’angolo.

Non credo di dover aggiungere altro.

