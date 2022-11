I fake fan del calcio in Qatar

Eh sì, dopo le fake news ora vanno di moda anche i fake fan, o almeno è quello che sostengono alcuni utenti dei social media che hanno condiviso foto e video di individui che non hanno il tipico aspetto dei supporter della squadra di calcio inglese.

L’amico che ci ha segnalato questa notizia ci ha linkato un post apparso il 16 novembre sulla pagina Facebook Il Calcio inglese, quello che vedete nell’immagine qua sopra. Il testo del post:

Impossibile verificare la notizia senza essere sul luogo, ma quello che possiamo fare è cercare testate britanniche affidabili, come il Guardian, e verificare cosa dicessero loro di questa vicenda.

Il Guardian ha pubblicato, sempre il 16 novembre, un articolo, in seguito ai comunicati rilasciati proprio dal comitato organizzatore dei mondiali di calcio in Qatar. Titolo dell’articolo:

Che tradotto:

Nell’articolo però non ci si limita alle parole del comitato organizzatore, ma si riporta un altro articolo di approfondimento in cui i giornalisti del Guardian hanno intervistato alcuni di questi tifosi. Vi riporto quanto raccontato già tradotto:

E poco dopo:

Nulla che ci debba sorprendere, la popolazione indiana è molto appassionata di calcio e tanti di loro sono tifosi dell’Inghilterra, anche se non tutti, come spiegato da uno degli intervistati:

A riprova delle parole riportate dal Guardian basta fare un giro in rete cercando la regione di provenienza dei tifosi (Kerala) per trovare post come questo su Twitter:

The England team flex looked awkward near a CPIM party office, but “Anything is fair in love and football”, and the football fans must be given preference in a world cup season. pic.twitter.com/TnkvgHhooP

— Arjun Ramakrishnan ☭ (@aju000) June 10, 2018