I reclutatori ucraini e la disinformazione russa

Leggo spesso commenti surreali, di persone che non conoscono nulla della realtà sul campo ma che commentano informandosi sui giornali o alla TV.

Io lavoro in Ucraina da 30 anni, ho un’azienda in Ucraina, purtroppo da 3 anni non riesco fisicamente ad andare lì ma sono ovviamente in contatto costante con chi lavora per me.

Il 2025 è iniziato nel peggiore dei modi, c’è una crisi economica fortissima, mai vista nei 3 anni precedenti, uno dei miei colleghi era in piazza Maidan ai tempi della “rivoluzione arancione”, ci credeva veramente, già però dopo 2-3 anni non ci credeva più perché vedeva corruzione ed oligarchi spadroneggiare come prima.

Oggi questo ragazzo, che ha 40 anni, non prende MAI i mezzi pubblici, non cammina per strada, esce solo con la sua auto perché sa che da un momento all’altro può essere preso dai cosiddetti “reclutatori”, che non sono altro che squadracce che prendono la gente per strada, la arrestano, la mandano a fare 30 giorni di addestramento e poi dritti al fronte.

Ci sono costantemente gruppi di donne ed anziani che tentano di difendere le persone “prelevate” cercando di mettersi fisicamente tra loro ed i “reclutatori” insultandoli in ogni modo.

I tempi in cui gli Ucraini affluivano a fiumi come volontari sono finiti nel 2022, adesso volontari non c’è ne sono più, adesso è caccia all’uomo per le strade per mandare al fronte carne da cannone.

Sarebbe ora di smetterla di raccontare queste terribili favole in cui tutti gli ucraini sono con Zelensky perché è una sciocchezza pazzesca.

Certo, nessun ucraino salterebbe di gioia a cedere i propri territori, ma moltissimi di loro sarebbero ben disposti ad accettare questo sacrificio in cambio della pace e del ritorno ad una vita normale.

Raccontare che “la decisione spetta agli ucraini” è fuorviante perché oggi in Ucraina non è possibile dissentire dalla linea di Zelensky, c’è la legge marziale, i giornali e partiti di opposizione sono stati chiusi e messi fuorilegge, quindi vorrei capire di che volontà parliamo….