IA, tennis e cacciatori di like

Ci è arrivata una segnalazione senza link, solo un’immagine, quella che vedete qui sopra. Mostra uno Jannik Sinner generato con l’IA e una bambina. Che si tratti di foto generate da intelligenze artificiali è piuttosto evidente: la faccia di Sinner cambia molto tra un’immagine e l’altra, come anche i vestiti della bambina.

Il testo che accompagna l’immagine è questo:

It was a heartbreaking ending indeed: The entire football world stood still as Houston Texans head coach DeMeco Ryans and his family made a devastating announcement that left Texans fans in tears and the nation in shock…



Under the dim lights of the press room at NRG Stadium, Ryans’ voice trembled as he tried to hold back tears. His players stood in silence — helmets off, eyes red — realizing this moment wasn’t about football anymore.

It was about family, love, and loss — and a father whose courage in tragedy reminded everyone that some battles are far bigger than the game itself. ❤️💙🏈💔 #janniksinner #fblifestyle #tennis

Anche il testo è presumibilmente generato con IA, come la maggioranza degli altri contenuti che vengono condivisi dalla pagina social che abbiamo trovato, Tennis Warriors.

Il link nel testo rimanda a un sito con indirizzo dailynews.topnewsource.com e a un articolo che racconta la storia falsa su Sinner, mentre il testo del post, come vi sarete accorti se masticate un po’ di inglese, racconta un’altra vicenda, con altri protagonisti e altri fatti. Ma anche senza sapere l’inglese potete notare che il nome di Sinner non viene fatto da nessuna parte mentre si possono trovare quelli di DeMeco Ryans e della squadra degli Houston Texans, che però giocano a football; il che ci fa pensare che il testo sia stato generato per un’altra pagina dello stesso circuito ma dedicata appunto a un altro sport e che sia finita su una pagina sul tennis e associata alla storia di Sinner per un errore. Se clicchiamo sul link, poi, ci troviamo di fronte a un sito che è un classico specchietto per allodole, pieno di articoli simili, senza presentare altre criticità: è “solo” un classico sito fatto interamente con IA che condivide articoli falsi.

La pagina Facebook invece ha qualche peculiarità in più: la prima è che si tratta di una pagina creata nel 2022, con nome originale Mong to Vu dep534526, gestita dal Vietnam (da cinque soggetti), ma ha cambiato nome in Tennis Warriors il primo aprile 2025.

La pagina ad aprile aveva condiviso alcuni post sponsorizzati che rimandavano alla pagina stessa. Quindi ha fatto un tentativo di autopromozione, che probabilmente ha in parte funzionato visto che hanno oltre 9mila follower – non tanti, siamo d’accordo, ma per una pagina che non condivide contenuti particolarmente interessanti se non dei semplici clickbait è già molto.

Ma la curiosità maggiore è un’altra, perché pur essendo una pagina geolocalizzata in Vietnam come gestione riporta un indirizzo italiano, l’indirizzo di un Bed & Breakfast di Foligno, La Casa di Dori, e anche il numero di cellulare è il loro, ho verificato. Come mai un B&B italiano risulta come indirizzo di una pagina clickbait gestita dal Vietnam e totalmente generata da IA?

Lo ammetto, non ho avuto voglia di fare la telefonata e indagare ulteriormente col rischio di trovarmi a discutere con qualcuno e vedere la pagina sparire prima dell’uscita del nostro articolo.

