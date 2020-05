Su molte testate giornalistiche è stato riportato uno studio secondo il quale il 30% dei malati di COVID-19 avrà delle conseguenze sui propri polmoni. Come riportava il Corriere:

Dopo l’infezione da Covid-19 i polmoni sono a rischio per almeno 6 mesi ed il 30% dei guariti avrà problemi respiratori cronici. È il nuovo preoccupante scenario che arriva dal meeting della Società Italiana di Pneumologia. Gli esiti fibrotici, cioè la cicatrice lasciata sul polmone dalla malattia di Covid-19, possono comportare un danno respiratorio irreversibile e costituiranno una nuova emergenza sanitaria per cui bisognerà rinforzare le Pneumologie.

Il dato, per come viene riportato, fa pensare agli oltre 230mila casi registrati a oggi (26 maggio 2020) di contagiati in Italia da Sars-Cov2. Quindi circa 70mila persone. Non poche. Ma il numero è sbagliato, di molte unità, perché lo studio prende in esame solo chi ha passato la polmonite da COVID-19, e non tutti quelli che sono risultati positivi al virus.

Lo ha spiegato lo stesso Prof. Richeldi, citato da tante testate, in un’intervista radiofonica a Radio Radio (che stavolta ha fatto un buon servizio pubblico, sicuramente migliore del sensazionalismo scelto da altri).

Purtroppo non è una novità: certe polmoniti causano danni ai polmoni non riparabili, e che quindi diventano eredità che ci si porta addosso tutta la vita, con conseguenze più o meno gravi sul nostro apparato respiratorio.

Non aver spiegato questo sin dai titoli, allargando quindi il numero dei possibili preoccupati a dismisura, è un errore grave. Perché COVID-19 nella maggioranza dei casi causa febbre, tosse, respiro corto, raffreddore, ma solo una progressione della malattia, in una minoranza di soggetti, arriva a causare la polmonite, che poi può provocare appunto lesioni gravi.

Sia chiaro, il Corriere in un paragrafo precisa che:

Le conseguenze a lungo termine sono un rischio soprattutto per chi ha trascorso un lungo periodo in terapia intensiva. Quando l’infezione è superata, il ritorno alla vita «pre Covid» può essere un percorso tortuoso e non sempre scontato. Le conseguenze legate al prolungato allettamento, le patologie pregresse di cui spesso i pazienti che si sono aggravati soffrono rendono la riabilitazione motoria e respiratoria indispensabile.

Ma sempre senza specificare che quel dato del 30% fa riferimento solo a chi ha contratto la polmonite da COVID-19. Ritengo che questo sia probabilmente un classico caso di misinformation, ovvero disinformazione in buonafede, vuoi per fretta, vuoi per poco interesse nell’approfondire.

Non credo di dover aggiungere altro.

