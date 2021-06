Il consenso informato e i disinformatori seriali

Una segnalazione un filo criptica ci arriva tra le mail, lo scrivente riporta:

“Va tuttavia sottolineato che in base ai dati forniti dal produttore è vero che i pazienti che non hanno contratto la malattia rappresentano il 99,95% del totale, ma è anche vero che i pazienti che non hanno sviluppato la malattia nel gruppo dei non vaccinati è del 99,07%. “ Cosa implica, il fatto che le vaccinazioni” “risolvono” <1%, o io interpreto male?

Perché criptica? Perché non c’è un intro, non viene detto da dove arrivi il virgolettato segnalato, nulla di nulla. Cercandolo tale e quale, non troviamo siti che lo riprendano uguale identico.

Cercando solo parti della frase invece capiamo da dove possa arrivare. Frasi simili, ma non identiche, sono state condivise in rete da soggetti come il già noto Marco Tiboni, presidente del Movimento Italia nel Cuore (MIC).

Gente che vi vuole in ansia per il vaccino, gente che cerca di sobillare rivoluzioni varie, da mesi. Gente che spero venga in qualche modo attenzionata da chi di dovere.

In realtà sul modulo dell’AIFA il punto dove vengono citate percentuali riporta:

Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-19.

ll vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.

Che non vuole affatto dire quanto riportato nell’altra frase. Quindi mi sono messo a cercare da dove arrivasse quell’altro testo, ci ho messo un po’ ma l’ho trovato. Quella frase come ce l’avete segnalata è presente in un falso documento AIFA, ovvero in un testo che come titolo riporta:

VACCINAZIONE ANTI-COVID19 MODULO DI CONSENSO con integrazioni da fonti ufficiali

Avete letto attentamente? SI tratta del Modulo di Consenso “con integrazioni”. Cioè qualcuno ha preso il testo di AIFA e l’ha integrato come pareva a lui, aggiungendo quella frase senza alcun riferimento alla sua provenienza. Chi ha realizzato quel testo è un avvelenatore di pozzi che, protetto dall’anonimato, diffonde sciocchezze.

Sciocchezze che arrivano anche sulle pagine di ByoBlu, nella sezione commenti, dove la moderazione funziona solo se quanto riportato offende il buon Messora e i suoi protetti. Persino sul blog di un vice ispettore di Polizia Municipale viene riportato quel falso testo, sarebbe davvero il caso che qualcuno facesse qualcosa.

Io come ben sapete non sono un medico, potrei scomodare il nostro Pietro Arina per un’analisi più tecnica della frase, ma preferisco usare lo spirito critico. Perché spesso basta quello e la nostra capacità d’osservazione per sfatare certe informazioni.

Guardate i grafici che vi metto qui sotto, vengono tutti dalla dashboard Covid dell’OMS.

Situazione UK:

Situazione Israele

Il numero di contagi e decessi si è ridotto drasticamente appena il numero dei soggetti vaccinati con doppia dose è cominciato a salire. Sì, è vero, in UK i contagi hanno avuto una nuova crescita a causa della variante delta, ma non i decessi.

Ora guardate questi altri due grafici, che vengono da Italia e Francia, Paesi dove la vaccinazione è partita più lentamente con meno disponibilità di dosi.

Situazione Francia:

Situazione Italia:

Le curve come potete notare sono decisamente diverse: dove si è vaccinato molto e in fretta il calo di contagi e morti è stato drastico, dove le vaccinazioni sono partite con meno velocità contagi e decessi si sono ridotti meno e in più tempo.

A mio avviso questo dovrebbe essere sufficiente per sfatare la questione “ridurre il rischio di contrarre il Covid-19 dell’1%”. La riduzione è netta e evidente a occhio nudo senza grandi calcoli da fare.

Non credo serva aggiungere altro.

