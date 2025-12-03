Il diabete è facile da curare…

Non bastavano i guru della pseudomedicina presenti in ogni piattaforma social a disinformare, non bastavano i produttori di integratori venduti come se fossero panacee di tutti i mali.

No, ora, grazie alla facilità con cui si è in grado di clonare siti e realizzare contenuti, abbiamo anche siti che scimmiottano YouTube e che nascono per spacciare pubblicità – nemmeno così occulte – di prodotti di nessun valore medico.

Tutta questa premessa per raccontarvi di una segnalazione che ci avete inviato qualche giorno fa, segnalazione che appunto rimanda a una pagina studiata apposta per esser fruita unicamente da smartphone, quindi con un video, interamente realizzato con l’IA, in formato verticale. Video in cui viene “intervistato” un tizio, Lorenzo Garattini, che racconta di come ha scoperto di poter curare il diabete.

Nel video, quest’essere generato dall’IA racconta di come abbia scelto di studiare le cure per il diabete dopo che suo padre era appunto morto a causa di tala patologia. Lui, racconta, si è messo a studiare scoprendo un metodo infallibile. Ma la storia non finisce qui, perché chi genera questi contenuti ha capito che deve trasformare anche la più semplice delle promozioni fuffa in una spy story, perché solo così il pubblico di riferimento ci cascherà. Quindi nel racconto di come si sia arrivati alla cura, ci viene narrato prima di come la ricerca sia stata osteggiata dai colleghi; poi, una volta giunto alla scoperta, ecco addirittura che arrivano le autorità per arrestarlo.

Il video, per l’utente distratto, sembra esser appoggiato sul canale YouTube di RaiNews:

Nel video vengono citati Berrino, Calabrese, nomi che avrebbero già confermato l’efficacia del prodotto scoperto dal fantomatico Garattini. Tutti riferimenti a medici realmente esistenti che servono per gettare fumo negli occhi di chi guarda, come probabilmente anche il cognome del protagonista della nostra storia. Inoltre c’è una finta chat dal vivo sotto al video, chat dove finti utenti esaltano l’efficacia del prodotto proposto. Prodotto che, come potete immaginare, non è altro che il solito integratore alimentare di nessuna efficacia contro il diabete.

Si chiama Gluconax, e se lo comprate partendo dai link nella finta pagina YouTube lo pagate “solo” 39 euro, contro i 79 del prezzo di partenza.

La cosa un po’ diversa dal solito, però, è che Gluconax non è il classico prodotto che si trova solo su siti di dubbia origine. Lo vendono anche da un normalissimo dominio .it, registrato a novembre 2024, in forma anonima – perché chi vende in maniera poco trasparente cerca sempre di nascondere le proprie tracce. Sul sito ufficiale ovviamente da nessuna parte vi dicono che curerà il diabete. Ma anche lì qualche dettaglio che dovrebbe allarmarci c’è, a partire dal fatto che se simuliamo un acquisto questo è il messaggio di “conferma d’ordine” che ci appare:

Messaggio che come è possibile vedere nello screenshot è generato in lingua rumena. Questa comunicazione arriva dopo che abbiamo inserito un potenziale numero di cellulare. Se facciamo il passaggio di dare i nostri veri dati a un sito del genere non dovremmo sorprenderci se poi riceviamo chiamate a raffica dai call center di mezzo mondo.

Sempre dal sito ufficiale abbiamo verificato quella che sarebbe la lista ingredienti dell’integratore, rilevando che un prodotto come Gluconax non può (ovviamente) curare il diabete. Loro scrivono:

Cosa contiene Gluconax? Elenco completo degli ingredienti: Cellulosa microcristallina, Gelatina, Estratto di: foglie di Gymnema 4:1, radice di cicoria 4:1, baccello di fagiolo bianco 4:1, foglie di mirtillo 4:1, foglie di gelso 4:1; Sali di magnesio degli acidi grassi, Picolinato di cromo. La composizione unica rende questo integratore particolarmente efficace. Ogni capsula contiene estratti vegetali selezionati accuratamente combinati insieme vitamine minerali essenziali: Gymnema Sylvestre: Questa pianta originaria dell’India viene utilizzata tradizionalmente nella medicina ayurvedica grazie alle sue proprietà ipoglicemizzanti comprovate scientificamente. Aiuta bloccare recettori intestinali impedendo assorbimento rapido zuccherini. Berberina: Un alcaloide estratto dalla corteccia radice piante appartenenti famiglia Berberidaceae noto capacità abbassamento significativo valori glicemia digiuno miglioramento sensibilità insulinica tessuti periferici. Acido Alfa Lipoico (ALA): Potente antiossidante solubile acqua grasso capace rigenerarsi continuamente dentro organismo umano proteggendo cellule stress ossidativo promuovendo metabolismo energetico cellulare ottimale. Cromo Picolinato: Minerale traccia indispensabile regolamentazione metabolismo carboidratico lipidico favorisce trasporto efficiente molecole insulina attraverso membrana cellulare potenziando risposta fisiologica ormonale.

Nel testo potete notare riferimenti alla berberina e all’acido alfa-lipoico, che non sono presenti nella lista degli ingredienti; in realtà sono le uniche due sostanze che avrebbero qualche evidenza reale nel trattamento del diabete, e pertanto sono ingredienti che un diabetico cerca. Si tratta non solo di una truffa, quindi, perché il prodotto non cura dal diabete, ma pure pubblicità ingannevole perché cita ingredienti che in realtà non fanno parte della composizione dell’integratore. Proprio per questo, e viste le modalità di vendita, crediamo che questo dovrebbe essere lavoro per la Polizia Postale italiana. Chissà se prima o poi interverranno.

Voi nel frattempo evitate di comprare questa robaccia.

