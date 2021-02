Il disagio scorre potente sotto Washington DC

Ieri per sbaglio sono finito in un loop di segnalazioni relative a profili che condividono le sciocchezze di QAnon. Profili che in Italia stanno continuando a proliferare tra i soggetti più spaventati dalla pandemia. Gente spesso un po’ in là con gli anni, assolutamente terrorizzata da quanto sta avvenendo. I post che condividono sono uno copia e incolla dell’altro, impossibile arrivare a “una fonte”, impossibile tenere traccia del quantitativo di sciocchezze in cui credono (e che condividono).

Certi post però sono più interessanti di altri ai fini del debunking, come questo:

🚨DUMBS –



CAPITOL HILLWHITE HOUSEc’è ancora il presidio militare non entra non esce nessuno!Un labirinto di passaggi sotterranei, alcuni dei quali risalgono a centinaia di anni fa, collega gli edifici chiave sotto Washington.Stanno tirando fuori da la sotto un sacco di bambini, per quello la sera è tutto buio in black out, per non creare traumi agli occhi e alla vista di questi bambini che non hanno mai visto la luce del giorno. Salgono su dei pullman con i vetri oscurati e vanno in luoghi dove possono essere curati con i Med bed.Copio:“ho parenti nei pressi di washington dc, mi dicono alcune cose:1. con chiunque parli, morti a parte, hanno votato quasi tutti per Trump;2. DC è assediata e di notte buio pesto;3. di notte si vedono uscire bimbi piccoli che vengono caricati sui bus e poi curati con i med bed;4. fanculo a B*****i***d****e****n***** e a tutta la sua (avevo scritto us, corretto) sporca razza”

Il post lo si trova su svariate bacheche, sia in italiano che in altre lingue, la diffusione capillare è fatta grazie appunto alla rete di Q, rete che ritengo sia sempre più pericolosa. Ma tanto che ve lo dico a fare, quando ne parlavamo su BUTAC due anni fa la maggioranza dei giornalisti faceva spallucce…

Siamo di fronte al continuamento delle cavolate di Q. Cavolate senza senso: i bambini nei tunnel cosa ci starebbero a fare? Ce li ha messi Trump durante la sua amministrazione? Ma allora Biden è uno dei buoni che ora li sta liberando? Qual è la narrazione che vogliono farvi seguire? Nulla è chiaro, se non che c’è molto, ma davvero molto disagio in chi condivide acriticamente questi post. Quando tutto sarà finito credo che ci vorranno squadre immense di terapeuti che possano prendere per mano queste legioni di vittime di lavaggio del cervello costante.

Sciocchezze senza senso

Per sfatare la sciocchezza che a Washington DC sia buio pesto la notte basta osservare una delle tante webcam live sulla città. Qui ad esempio potete vedere quella che inquadra la capitale e l’aeroporto Reagan, di notte vedete le luci, il traffico in movimento, tutto quello che è normale in un luogo come Washington.

Il fatto che una seguace di Q abbia principalmente amici che hanno votato Trump, poi, non dovrebbe sorprenderci: gli altri hanno preso le distanze dagli invasati.

Ancora: il labirinto di tunnel sotto la città è reale, ma non risale a centinaia di anni fa, bensì al 1863 quando fu costruita la prima serie di tunnel usati come condutture dell’acqua. Nel 1865 poi vennero costruiti dei tunnel per dare ventilazione agli uffici sotterranei di Capitol Hill, e ancora nel 1896 si costruì il primo tunnel che collegava Capitol Hill alla biblioteca del congresso.

E così via. Tutte informazioni di facile consultazione. Checché vi raccontino quei qanoglioni… Ricordiamoci che qualche tempo fa, contando sull’incapacità dei propri follower di fare ricerche con un po’ di spirito critico, sostenevano che il Vaticano fosse stato messo sotto assedio mentre una quantità di alte cariche della Chiesa venivano arrestate, e infine annesso alla citta di Roma.

Io non credo sia necessario aggiungere altro.

