Database Italia, Q e i campi della FEMA

A firma “Dott Luca La Bella Ph. D.”, sul solito sito legato a doppio filo alle bufale di QAnon in Italia, è apparso un articolo che titola:

TRUMP FIRMA ORDINE ESECUTIVO PER ATTIVAZIONE CAMPI FEMA

La prima volta che ho sentito il nome FEMA era il lontano 2014, i complottari di mezzo mondo (alcuni erano già legati a Q, ma nessuno sapeva cosa fosse) sostenevano che negli Stati Uniti venissero costruiti campi di concentramento dove erano state stipate mezzo milione di bare di plastica. I numeri sono via via aumentati col tempo, ma appunto sono ormai sette anni che la notizia viene ricondivisa e circola negli ambienti degli appassionati di teorie del complotto.

Nella mia analisi del 2014 riportavo che la storia stava circolando da tempo negli States, inizialmente via mail, per poi scoppiare sui social nel 2008. Ogni volta viene modificato qualche particolare per attualizzarla, ma la storia è sempre la stessa e oggi più che mai può fare presa su un pubblico di soggetti suggestionabili e spaventati. Sì perché all’epoca, nel 2014, si sosteneva che nei campi venissero dislocate bare che sarebbero dovute servire per contenere i corpi delle vittime…

…di un qualche tipo di contagio. Vi fischiano le orecchie? Vabbè, ma tanto la questione bare è stata messa da parte, non chiedetemi perché, ma nell’articolo di Luca La Bella delle bare non si fa cenno. L’idea era che gli States stessero preparando un evento da fine del mondo e che nei campi sarebbero stati messi i soggetti da eliminare, che poi sarebbero stati sepolti nelle bare di cui sopra.

Luca La Bella non fa altro che riprendere la cronaca di questi giorni. Vi riporto da Database Italia:

Sul sito della Casa Bianca (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-010121/), appare una descrizione che può passare inosservata, ovvero: “S. 3418, il “Safeguarding Tomorrow through Ongoing Risk Mitigation Act” o lo “STORM Act”, che autorizza l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (F.E.M.A.) a fornire sovvenzioni di capitalizzazione agli Stati per istituire fondi rotativi per fornire assistenza per la mitigazione dei pericoli e per ridurre i rischi da disastri naturali e pericoli.

Ma che strano che il presidente uscente abbia firmato un ordine per “fornire sovvenzioni agli Stati per istituire fondi per fornire assistenza alla mitigazione dei pericoli e ridurre i rischi e i pericoli da disastri naturali e pericoli”. Strano davvero nel bel mezzo di una pandemia globale. Ma le cose ovviamente non sono come sembrano, per fortuna ce le spiega La Bella:

Questa Legge per quanto possa sembrare innocua, prevede nuovi fondi alla FEMA che negli ultimi anni ha costituito in tutti gli States i famigerati campi (https://www.acacamps.org/about/partners/business-partners/fema ), per la gestione di pericoli in caso di disastri ambientali ma anche in caso di guerra convenzionale e batteriologica ( pandemia ) o qualsiasi altro rischio del caso, tanto voluti dall’Amministrazione Obama/Clinton e dislocati in ogni parte degli USA (Fema Camps – Google My Maps), con una capacità contenitiva di circa 2.000.000 di ospiti. Dei veri e propri campi di concentramento…

E ancora:

Sappiamo inoltre che il numero delle persone indagate dall’Amministrazione Trump, perché appartenenti al Deep State e quindi colpevoli di Alto Tradimento, ammonta a circa 220.000 nominativi solo in America. Se sommiamo il fatto che oltre all’esercito è stata schierata anche la Guardia Nazionale in ogni Stato, possiamo concludere che la Legge Marziale è prossima e i campi di detenzione sono già operativi. Stiamo solo assistendo alla Calma prima della Tempesta, ormai imminente !

Quindi secondo La Bella quest’ordine non ha nulla a che fare col fatto che quei campi servono alle emergenze nazionali e siamo nel bel mezzo di un’emergenza mondiale. No, quell’ordine è stato dato da Trump perché sta per dare anche quello successivo (che chiameremo per comodità mia order 66). Siamo seri? Davvero crediamo che Trump stia per ingabbiare (e probabilmente uccidere) oltre due milioni di americani?

Io davvero vorrei che qualcuno di esperto in psicologia si mettesse con calma a studiare questo fenomeno, perché vi assicuro sono moltissimi quelli che in un modo o nell’altro quest’anno hanno condiviso materiale proveniente da Database Italia o fonti simili. Come è possibile che soggetti che sembrano normali caschino in questa deriva complottara dall’oggi al domani?

Io onestamente mi limito ad analizzare il fenomeno, senza riuscire davvero a capirlo.

