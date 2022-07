Oggi il grosso del lavoro l’hanno fatto altri, ma riteniamo sia importante (e interessante) riportare nella maniera corretta i fatti che ci sono stati segnalati su Twitter. Stiamo parlando di una notizia che in prima istanza ha fatto la sua comparsa su classici tabloid britannici, primo fra tutti il Daily Star, che il 25 giugno 2022 titolava:

Obese Russian general, 67, called up to fight in Ukraine as Putin “scraps the barrel”

Nel sottotitolo John Ward, autore dell’articolo, ci faceva sapere che:

General Pavel, a veteran of Russia’s disastrous war in Afghanistan, is being dragged out oif retirement to join the battle in Ukraine. he is said to eat five meals a day washed down with a bottle fo vodka.

Non troppo distante dal titolo usato da alcune delle testate italiane che hanno ripreso la notizia (senza alcuna verifica), come Il Messaggero:

Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno»

O Libero Quotidiano:

Generale Pavel, 130 kg e 1 litro di vodka al giorno: l’uomo che sconvolge la Russia

Il Mattino:

Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno»

La foto con cui la notizia viene fatta circolare è questa:

La notizia ci è stata segnalata su Twitter, dove qualcuno aveva già fatto il fact-checking al posto nostro: infatti Lotte Lambrecht, fact-checker belga per il giornale Knack, ha ricostruito i fatti.

L’articolo del Daily Star il 26 giugno viene ripreso da The Mirror, The Sun, Express e Daily Mail, e successivamente da testate internazionali tra cui alcune italiane – due sono quelle citate poco sopra. Il tutto probabilmente anche grazie alle agenzie di stampa nostrane che pescano spesso news dal Daily Mail. Cercando la foto che accompagna tutti questi articoli su servizi come TinEye (che ci mostra il primo luogo dove la stessa è stata pubblicata) non rileviamo alcun risultato affidabile. Quella immagine la prima volta è stata pubblicata da un utente ucraino il 5 giugno 2022:

La foto circola su Reddit dove ci si sfida a fare fotomontaggi col signore in uniforme, ma siamo lontani dal sapere chi sia. Lambrecht a quel punto usando Pimeyes – un software per il riconoscimento facciale – cerca di identificare il militare, senza successo, ma provando con i due signori vicino a lui riesce ad avere dei risultati più promettenti. SIi tratta di Dmitry Litvinov e Alexander Bondarenko, e a quel punto riesce a restringere l’area di ricerca per la foto. Si tratta di una celebrazione a cui entrambi i funzionari hanno partecipato, un evento ovviamente della zona in cui prestano servizio, il distretto di Yelansky, nella regione di Volgograd. La foto, verificando i dettagli, riesce a essere geolocalizzata: è stata scattata al parco centrale di Elan, di cui si trovano le foto online. Con questi dati Lambrecht arriva a identificare l’evento, si tratta della celebrazione della guardia di frontiera, e con questa informazione trova altre foto di quell’evento.

Lambrecht ha fatto un lavoro di fact-checking eccellente, arrivando anche a identificare il soldato, ex guardia di frontiera. Si tratta di Ivan Ivanovic Turchin, militare di carriera che si è ritirato nel 2011, e che non ha 67 anni ma 58. Dal profilo su OK è evidente che Ivan si sta godendo la pensione, e che non è andato in Ucraina a combattere.

Alcune testate hanno prontamente rimosso la notizia quando si sono accorti dell’errore, come Il Giornale. A nostro avviso sarebbe buona pratica giornalistica pubblicare una smentita, come suggerisce anche Newsguard.

Non posso aggiungere altro.

