Voi lo sapete, il Meteo è un sito che in blacklist sin da quando l’abbiamo aperta, per l’uso sconsiderato di certi titoli e per il tanto meteoterrorismo fatto negli anni.

Oggi però parliamo di una notizia che il Meteo ha cavalcato anche se non riguarda in alcuna maniera la meteorologia o il clima: oggi si parla di gatti. Titolo de Il Meteo:

La prima cosa da dire è che quel “primo gatto contagiato” è una bugia, una bufala bella grossa. Già ad aprile 2020 l’OMS aveva eliminato dalle sue linee guida la pagina dedicata agli animali domestici, spiegando chiaramente che non erano immuni – anche se il contagio era raro – e che non fosse provato se gli animali fossero in grado d’infettare l’uomo. Ne avevamo parlato in un nostro articolo del 9 aprile. Ma i redattori de Il Meteo a quanto pare non leggono BUTAC.

Sempre l’OMS ha precisato nelle sue FAQ che:

Several dogs and cats (domestic cats and tigers) in contact with infected humans have tested positive for COVID-19. In addition, ferrets appear to be susceptible to the infection. In experimental conditions, both cats and ferrets were able to transmit infection to other animals of the same species. However, there is no evidence that these animals can transmit the disease to humans and spread COVID-19. COVID-19 is mainly spread through droplets produced when an infected person coughs, sneezes, or speaks.