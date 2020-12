Il monolito che non è un monolito

Dal 18 novembre sono tante le testate internazionali che hanno titolato in merito a un misterioso monolito che sarebbe stato trovato in Utah, nel bel mezzo del nulla. Le immagini che sono state mostrate pressoché da tutta la stampa internazionale sanno tanto di 2001: Odissea nello spazio.

Perché si sa, nulla fa alzare di più le vendite di un bel mistero…

Ma una ricerca un filo più approfondita ha mostrato che di monolito non si trattava:

Come è possibile vedere su uno dei profili dei curiosi che sono andati a cercare questa installazione, si tratta chiaramente di tre fogli di metallo uniti fra loro con normalissimi bulloni e viti. Come riporta la Treccani, la definizione di monolito è:

monòlito (meno corretto monolìto o monolìte) s. m. [dal lat. tardo monolĭthus, agg., gr. μονόλιϑος, comp. di μονο– «mono-» e λίϑος «pietra»]. – 1. Grosso blocco di pietra di un solo pezzo: i m. delle mura ciclopiche. Più comunem., opera architettonica o scultoria di grandi dimensioni (obelisco, colonna, statua) ricavata da un unico blocco di pietra o di marmo.

Quindi quello trovato, non essendo un oggetto monoblocco, non si può affatto definire un monolito. Bensì qualcosa prodotto da mano umana e piazzato lì per almeno quattro anni finché qualcuno non l’ha trovato. Ora è stato rimosso, probabilmente dalla stessa persona che ce l’aveva piazzato.

Tra le testate che si sono occupate della storia non poteva mancare il “click chaser” Daily Mail, che prontamente ha rilanciato il tutto con frasi così:

News of the discovery in Utah quickly went viral online, with many noting the object’s similarity to the strange alien monoliths that trigger huge leaps in human progress in Kubrick’s classic sci-fi film ‘2001: A Space Odyssey.’

Ma il monolito del film di Kubrick era di forma rettangolare:

Questo scoperto in Utah ha base triangolare:

Il Daily Mail comunque ci parla della struttura trovata in Utah per raccontarci che ne è apparsa una identica in Romania.

Ma quella in Romania è, a sua volta, diversa da quella statunitense. Come mostrano i video la forma è sempre triangolare, ma presenta chiari segni di saldatura ed è tutta piena di ghirigori, probabilmente realizzati con una smerigliatrice per metalli.

Si tratta ovviamente d’installazioni realizzate dall’uomo, nulla che debba farvi immaginare alieni o altri eventi misteriosi. Qualcuno ha notato che possono diventare virali e si è divertito. Ma smettiamola di usare i termini inesatti. Non sono monoliti, non hanno nulla a che vedere con quello immaginato da Kubrick. La loro origine da mano umana è evidente. Quello in Romania è in una zona archeologica, non trovo così assurdo che sia stato messo lì sperando di raggranellare un po’ d’interesse per la zona e le relative attrazioni da visitare nei dintorni.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

